Nur 3,99 Euro im PS Store: Schnappt euch jetzt mein liebstes Fantasy-RPG mit 90% Rabatt

Das dritte Dragon Age hält wirklich viel Spielzeit und spannende Charaktere wie Morrigan bereit.

Aktuell gibt's im PlayStation Store wieder jede Menge Spiele zum Schnäppchenpreis. In der langen Liste an Angeboten bin ich auf ein RPG gestoßen, das ich euch ganz besonders ans Herz legen möchte – denn ich habe mich erst kürzlich selbst in den Titel verliebt.

Spiel: Dragon Age: Inquisition (Game of the Year-Edition mit DLCs)

(Game of the Year-Edition mit DLCs) Angebot: 3,99 Euro (statt 39,99 Euro, das sind 90% Rabatt)

3,99 Euro (statt 39,99 Euro, das sind 90% Rabatt) Gültig bis: 6. Juni

Weitere Angebote aus dem aktuellen Sale findet ihr hier:

Darum solltet ihr das Spiel nachholen

Die Dragon Age-Reihe kommt von Entwickler BioWare, der sich einen Namen mit gut geschriebenen Charakteren und starken Storys gemacht hat. RPG-typisch dürfen wir dabei richtig viel mitmischen und genau da liegen auch die Stärken des dritten Teils, Inquisition.

Der direkte Nachfolger Dreadwolf, der die Geschichte fortsetzen wird, ist aktuell in Arbeit und es wäre gut möglich, dass wir während der kommenden Juni-Showcases ein Release-Datum erfahren. Wollt ihr vorher noch Inquisition nachholen, ist das jetzt eure Gelegenheit.

Ihr könnt das Spiel übrigens problemlos zocken, falls ihr die beiden Vorgänger nicht kennt oder sie schon lange zurückliegen. Das war nämlich auch bei mir der Fall, als ich Inquisition kürzlich gespielt habe. Zwar habe ich dadurch längst nicht jede Anspielung verstanden und war nicht mit allen Hintergründen vertraut, aber die Konflikte und Fraktionen erklärt der dritte Teil trotzdem ausreichend.

Euch erwarten hier übrigens rund 80 bis 120 Stunden Spielzeit, je nachdem, wie ausgiebig ihr euch Nebenmissionen und -aktivitäten widmet.

Das erwartet euch in DA: Inquisition

Dragon Age: Inquisition ist ein Fantasy-RPG mit großen, offenen Gebieten, die ihr frei erkunden könnt. Ihr wählt anfangs euer Volk und eure Klasse und bestreitet Kämpfe in Echtzeit, aber mit der Möglichkeit, zu pausieren und euren Party-Mitgliedern, die ihr alle einzeln steuern könnt, Anweisungen zu geben.

Zugegeben: Das Kampfsystem wirkt angestaubt und in den offenen Bereichen der Spielwelt gibt es nicht nur spannende Quests, sondern auch überflüssige Sammel- und Fülleraufgaben. Ist das ein No-Go für euch, wird euch das Spiel vermutlich nicht gefallen. Ich konnte aufgrund der fesselnden Story und großartig umgesetzten Rollenspiel-Elemente jedoch gut darüber hinwegsehen.

3:39 Dragon Age: Inquisition - Entwickler-Video: Folgenschwere Entscheidungen - Entwickler-Video: Folgenschwere Entscheidungen

Die Geschichte beginnt mit einem Konklave (einer Versammlung, einberufen von der Göttlichen), das eigentlich endlich für Frieden unter verfeindeten Fraktionen sorgen soll. Doch bei einem Zwischenfall finden alle Mitglieder bis auf den Spielercharakter auf mysteriöse Weise den Tod.

Schlimmer aber noch: Im Himmel entsteht ein gefährlicher Riss, der die gesamte Welt bedroht. Als einzig überlebende Person wird der Hauptfigur Misstrauen entgegengebracht, aber gleichzeitig wurde ihr bei dem Ereignis auch eine besondere Kraft zuteil, die letztendlich die kommende Katastrophe verhindern könnte.

Die Story, die mich wirklich bewegt hat, dreht sich um diese große Bedrohung und politisches Ränkeschmieden, aber eben gleichzeitig um Liebe, Verrat, Vertrauen und Zusammenhalt im ganz persönlichen Umfeld. Besonders wichtig: Bei dieser Edition ist der Eindringling-DLC enthalten, der die Geschichte erst umfassend abschließt und befriedigend auflöst.

Das RPG ist übrigens auch in EA Play, beziehungsweise dem Game Pass Ultimate, enthalten.

Werdet ihr euch DA: Inquisition im Angebot schnappen oder habt ihr das RPG schon längst gezockt?