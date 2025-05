Elden Ring Nightreign - Downloadgröße auf PS4/PS5: So viel GB verschlingt das Koop-Abenteuer

Nun ist auch bekannt, wie viel Speicherplatz Elden Ring: Nightreign einnimmt.

Ende des Monats geht's mit Elden Ring: Nightreign zurück nach Limgrave. Zumindest in einer alternativen Version davon. Mittlerweile ist auch bekannt, wie viel GB das kommende Koop-Abenteuer verschlingen wird, und keine Sorge: So groß wie Elden Ring fällt das Spin-off nicht aus (via PlayStationGameSize).

Elden Ring: Nightreign - So viel Gigabyte freien Speicherplatz benötigt ihr

Downloadgrößen für Nightreign auf PlayStation:

PS4-Version: 21.176 GB *

* PS5-Version: 21.156 GB *

* Artbook und Soundtrack: 738 MB

Das Spiel befindet sich bereits auf Version 1.01/1.001.000.

Mit etwas mehr als 21 GB fällt Nightreign rund 30 GB kleiner aus als der große Papa Elden Ring, der aktuell circa 51 GB auf die Waage bringt. Auf Xbox und PC dürfte der Download von Nightreign ähnlich groß bzw. klein ausfallen.

Release: Elden Ring Nightreign erscheint am 30. Mai 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC.

1:09 Elden Ring Nightreign zeigt bislang stärkste Klasse

Autoplay

Aber kein Wunder, bei Nightreign handelt es sich eben nicht um das nächste knallharte Singleplayer-Abenteuer von FromSoft, sondern um ein Koop-Abenteuer (mehr zum Spielprinzip unten im Artikel).

Gibt es einen Preload? Ja, ihr könnt Nightreign ab 28. Mai 2025 vorab herunterladen, wenn ihr den Titel vorbestellt habt.

Was ist Elden Ring: Nightreign?

3-Spieler Koop: Mit Nightreign erwartet euch ein Elden Ring-Spin-off, das auf Koop und Roguelike-Elemente setzt und das Ganze mit einer Prise Battle Royale würzt. Jup, richtig gehört, Battle Royale. Dabei tut ihr euch mit zwei weiteren Mitspieler*innen zusammen und schnetzelt euch durch eine alternative Limgrave-Version – und die verändert sich mit jedem Durchgang.

Während ihr Gegner besiegt, um Runen und Beute zu sammeln, zieht sich allmählich ein tödlicher Schleier zu. Ist dieser in der Mitte der Map angekommen, tretet ihr gegen den finalen Boss des Tages an.

Und nun ist wie immer die GamePro-Community gefragt: Was ist eigentlich eure Meinung zu Elden Ring: Nightreign? Werdet ihr den kommenden Koop-Titel spielen oder ignorieren, bis FromSoftware endlich wieder mit einem neuen Singleplayer-Abenteuer aufwartet? Schreibt uns eure Antworten gerne unten in die Kommentarsektion - wir freuen uns wie immer sehr auf eure Antworten.