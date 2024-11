2 PS5-Spiele für nur 15€ im Angebot: Diese Action-Hits lohnen sich jetzt schon für die prachtvollen Schauplätze!

Für aktuell nur 15€ erlebt ihr mit diesen beiden PS5-Spielen atemberaubende Momente.

Im Black Friday Sale bei MediaMarkt könnt ihr euch gerade eine Menge PS5-Spiele günstig im Angebot schnappen. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt ihr mit einem Bundle, das euch gleich zwei große, exklusive PS5-Hits zum Preis von 14,99€ abstauben lässt. Hier kommt ihr direkt zum Deal:

Theoretisch läuft das Angebot noch mindestens bis zum richtigen Black Friday am 29. November, vermutlich sogar länger. In der Praxis könnte es aber schon viel früher vergriffen sein. Bei Amazon, wo das Bundle gestern genauso günstig zu haben war, ist es aktuell schon ausverkauft.

Diese PS5-Abenteuer führen euch einmal um die Welt!

Die Rede ist von der Uncharted Legacy of Thieves Collection, durch die ihr die beiden Exklusivhits Uncharted 4: A Thieves End und Uncharted: The Lost Legacy in einer verbesserten PS5-Version bekommt. Diese Verbesserungen betreffen nicht nur die Grafik, die euch jetzt endlich 4K-Auflösung bietet, sondern auch die Steuerung, die nun das haptische Feedback und die adaptiven Trigger des DualSense PS5-Controllers unterstützt.

Uncharted 4 bringt die Geschichte rund um den Draufgänger Nathan Drake zu einem furiosen Ende. Die Suche nach einem legendären Piratenschatz führt euch diesmal um die ganze Welt, von Nathans Heimat New Orleans über Panama, Italien, Schottland und Madagaskar bis in die Karibik. Das Action-Adventure glänzt vor allem durch seine filmreife Inszenierung, aber auch die bewährte Gameplay-Mixtur aus Action, Schleichen, Verfolgungsjagden und kleinen Rätseln überzeugt.

Uncharted: The Lost Legacy ist zwar kompakter als Uncharted 4, aber landschaftlich nicht weniger beeindruckend.

Das Spin-off Uncharted: The Lost Legacy ist im Vergleich zu Uncharted 4 etwas ruhiger und fokussierter, dafür aber desto atmosphärischer und geheimnisvoller. Diesmal konzentriert sich die Schatzsuche auf Schauplätze in Indien. Ihr spielt die beiden bereits aus früheren Teilen der Reihe bekannten Abenteurerinnen Nadine Ross und Chloe Frazer. Rätsel sind hier etwas wichtiger als in anderen Uncharted-Spielen, wilde Schießereien gibt es aber trotzdem noch.

Vor allem jene unter auch, die Lust auf große Abenteuer im Indiana-Jones-Stil haben, sollten die beiden PlayStation-Exklusivhits unbedingt noch nachholen. Zum Black-Friday-Preis von nur 14,99€ für beide Spiele zusammen könnt ihr nichts Falsch machen:

