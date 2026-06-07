20 Millionen mal verkauft: Dieses Spiel ist einer der größten Shooter-Hits der letzten Jahre und jetzt günstig!

New York ist nur einer von vielen spektakulären Schauplätzen dieses Shooters.

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Packende Schlachten auf der ganzen Welt: Das bietet der Shooter-Hit!

Die tolle Schlachtenatmosphäre ist einer der großen Pluspunkte von Battlefield 6.

Es geht hier natürlich um Battlefield 6, den jüngsten Teil aus EAs großer Shooter-Reihe, die sich nach einem Durchhänger mit Battlefield 2042 eindrucksvoll zurückgemeldet hat. Allein schon optisch ist Battlefield 6 dem Vorgänger weit überlegen, und das nicht nur, weil es ein Effektfeuerwerk abbrennt und mit gewaltigen Explosionen, durch die Luft pfeifenden Kugeln und zumindest teilweise zerstörbaren Bauwerken eine Schlachtatmosphäre schafft, wie man sie selten erlebt.

Auch die Schauplätze sind nicht nur hübscher, sondern auch glaubwürdiger und abwechslungsreicher als in Battlefield 6. Die Maps führen auch von den Straßenschluchten New Yorks bis ins Pamir-Gebirge in Tadschikistan. Ihre Größe hängt von dem gewählten Modus ab, generell sind die Karten aber wieder enger und dichter bebaut und dadurch ereignisreicher als im sehr weitläufigen Vorgänger. Mit der aktuellen Season 3 kommen jedoch auch wieder größere Maps hinzu, wie ihr hier seht:

14:39 Battlefield 6 liefert endlich, was die Fans wirklich wollen!

Autoplay

Beim Kern-Gameplay geht es mit Battlefield 6 ebenfalls wieder deutlich bergauf: Das Gunplay fühlt sich hervorragend an und die Fahrzeuge und Fluggeräte steuern sich zwar ziemlich anspruchsvoll, fühlen sich dafür aber so wuchtig und mächtig an, wie man es von schwerem Kriegsgerät erwartet. Außerdem wurden die ungeliebten Operatoren wieder durch das alte Klassensystem ersetzt: Ihr könnt euch zwischen Sturmsoldat, Pionier, Versorgung und Aufklärung entscheiden.

An den acht Multiplayer-Modi gibt es ebenfalls wenig zu meckern: Alle Klassiker wie „Eroberung“ sind natürlich wieder mit dabei und auch der neue Eskalations-Modus macht eine Menge Spaß. Lediglich von der Story-Kampagne waren wir im Test enttäuscht. Wer nur solo spielen will, kann Battlefield 6 beruhigt auslassen. Fans brachialer Multiplayer-Schlachten sollten aber zugreifen, zumal durch den Verkaufserfolg die Spielerbasis nicht so bald verschwinden dürfte.