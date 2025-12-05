Rund 2000 Spiele im Angebot: Diese 10 Schnäppchen für Switch & Switch 2 könnt ihr jetzt im Nintendo eShop abstauben!

Gerade gibt's im Nintendo eShop mal wieder eine ganze Menge Angebote für Switch und Switch 2, darunter auch einige Spiele, die erst kürzlich erschienen sind.

Ihr wollt euch für die kalte Winterzeit günstig mit Spielen eindecken? Dann solltet ihr jetzt mal im Nintendo eShop vorbeischauen. Dort könnt ihr nämlich gerade rund 2000 Sonderangebote für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 abstauben, viele tolle Spiele bekommt ihr sogar für nur ein paar Euro! In diesem Artikel haben wir euch zehn Highlights herausgesucht. Wer lieber selbst die gesamte Deal-Auswahl durchstöbern möchte, braucht nur diesem Link zu folgen:

Tomb Raider I-III Remastered & Tomb Raider IV-VI Remastered

1:00 Lara kommt zurück! Tomb Raider IV-VI Remastered im Trailer

Autoplay

Angebot gültig bis: 26. Dezember

Wenn ihr ein paar echte Meilensteine des Action-Adventure-Genres nachholen oder noch einmal ganz neu erleben wollt, könnt ihr euch die beiden Remaster-Sammlungen mit Tomb Raider 1 bis 3 bzw. 4 bis 6 sichern. Beide erwecken die Klassiker mit hübscherer Grafik, die höhere Auflösung, schärfere Texturen und neue Lichteffekte bietet, sowie mit überarbeiteter Steuerung zu neuem Leben. Auf Wunsch könnt ihr aber auch zur alten Grafik und Steuerung wechseln.

In den Tomb-Raider-Spielen reist ihr als die Archäologin Lara Croft zu entlegenen Orten auf der ganzen Welt, um dort uralte Geheimnisse zu erforschen. Dabei stellen sich euch nicht nur zahlreiche Rätsel und gefährliche Fallen in den Weg. Ihr müsst auch waghalsige Kletterpassagen sowie diverse menschliche und tierische Feinde überwinden. Für Letzteres stehen euch diverse Schusswaffen zur Verfügung. Beide Pakete liefern jeweils rund 50 bis 70 Stunden Spielzeit.

Yooka-Replaylee

15:16 Neue Grafik, besseres Gameplay, mehr Inhalt: Yooka Replaylee ist absolut fantastisch

Angebot gültig bis: 14. Dezember

Das erst im Oktober erschienene Yooka-Replaylee bekommt ihr jetzt schon günstiger! Es handelt sich dabei um die Switch 2-Neuauflage von Yooka-Laylee aus 2017, die nicht nur schickere Grafik, sondern auch verbesserte Steuerung und Kameraführung sowie neue Herausforderungen, einen neuen Orchester-Soundtrack und zusätzliche Service-Features bietet. Beispielsweise bekommt ihr nun endlich eine Karte, damit ihr euch nicht mehr in den offenen Welten verlauft.

Trotzdem handelt es sich natürlich weiterhin um einen traditionellen 3D-Platformer ganz im Stil von Klassikern wie Banjo-Kazooie. Ihr spielt das Chamäleon Yooka und die Fledermaus Laylee und versucht zu verhindern, dass der Schurke Capital B alle Bücher der Welt stiehlt. Dazu reist ihr in die Welten der Bücher und hüpft durch bunte, abwechslungsreiche Level, die vom Dschungel über eine Casino-Welt bis hin zu Eislandschaften reichen.

UNDERTALE

1:38 Undertale - Indie-Hit im Trailer

Angebot gültig bis: 26. Dezember

UNDERTALE ist einer der ganz großen Indie-Überraschungshits, der durch sein tolles Writing, seine enorme Entscheidungsfreiheit und die ebenso glaubhaften wie drastischen Reaktionen der Spielwelt auf unsere Aktionen Kultstatus genießt. Ihr spielt ein Kind, das in die unterirdische Welt der Monster hinabstürzt und sich dort seinen Weg bahnen muss, was ihr sowohl mit Frieden und Liebe als auch mit roher Gewalt tun könnt.

Die Monster haben alle ihre eigene Persönlichkeit und verwickeln euch in hervorragend geschriebene Dialoge, die mit der Zeit eine komplexe Geschichte offenbaren. Eine der großen Besonderheiten ist, dass sich die Figuren daran erinnern, was ihr getan habt, und dementsprechend auf euch reagieren – selbst dann, wenn ihr neu ladet oder von vorn anfangt! Außerdem werden euch Kämpfe im Shoot’em up-Stil geboten, wodurch auch eine Menge Action ins Spiel kommt.

MARVEL Cosmic Invasion

0:55 Marvel Cosmic Invasion im Trailer

Angebot gültig bis: 14. Dezember

MARVEL Cosmic Invasion ist erst am Montag erschienen und aktuell noch günstiger im Launch-Angebot. Es handelt sich um ein klassisches, in Pixelgrafik gehaltenes Beat ’em up im Stil von TMNT: Turtles in Time oder Streets of Rage. Die Marvel-Superhelden kämpfen hier gegen Annihilus, den wandelnden Tod, und versuchen, die Vernichtung der gesamten Galaxie zu verhindern. 15 verschiedene Helden stehen zur Wahl, darunter etwa Spider-Man, Wolverine und Captain America.

Ihr könnt dabei für jeden Level zwei verschiedene Helden auswählen, zwischen denen ihr dann fließend wechseln könnt. Da alle Charaktere natürlich völlig unterschiedliche Spezialfertigkeiten mitbringen, habt ihr viel Raum für Experimente, welche Heldenkombinationen für welche Herausforderungen am effektivsten sind. Ihr könnt allein oder im Koop für bis zu vier Personen spielen, sowohl online als auch lokal an einer Konsole.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered

1:24 Legacy of Kain Soul Reaver 1+2: Trailer zum Remaster der Action-Adventures

Angebot gültig bis: 26. Dezember

Zum 25. Jubiläum des ersten Teils haben die beiden Klassiker Soul Reaver 1 und 2 eine Neuauflage bekommen, mit der ihr die Action-Adventures nach Wahl in modernisierter Grafik oder im alten Look spielen könnt. In den Spin-offs der Legacy of Kain-Reihe schlüpft ihr in die Rolle von Raziel, einem ehemaligen Diener des Vampirfürsten Kain. Als Raziel ihm zu mächtig wurde, ließ Kain ihn kurzerhand hinrichten. Jahrhunderte später ersteht Raziel auf und will Rache.

Ein spezielles Feature der Soul-Reaver-Spiele ist, dass Raziel zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten wechseln kann. Das ist oft notwendig, um Rätsel zu lösen und Hindernisse zu überwinden, denn häufig sind Wege nur in einer der beiden Welten versperrt. Um zu Kain vorzudringen, müsst ihr zudem erst mal eure früheren Vampirbrüder besiegen, wozu ihr übersinnliche Fähigkeiten, eure sogenannte Gespenstklinge oder auch eure bloßen Klauen benutzt.

Moonlighter

Tagsüber kümmert ihr euch in Moonlighter um euren eigenen kleinen Laden.

Angebot gültig bis: 24. Dezember

Moonlighter bekommt ihr bis Heiligabend stolze 85% günstiger, sodass ihr nur noch 3,74€ bezahlt. Es handelt sich dabei um eine ungewöhnliche Mischung aus Dungeon Crawler, Roguelike und Lebenssimulation im Stil von Stardew Valley. Tagsüber betreibt ihr euren eigenen kleinen Laden in einem Dorf einer Fantasy-Welt und verkauft dort Ausrüstung an Abenteurer, die sich durch den örtlichen Dungeon kämpfen wollen.

Bei Nacht steigt ihr dann selbst in den Dungeon hinab, erledigt Monster und sammelt wertvolle Items, die ihr am nächsten Tag verkaufen könnt. Mit dem Geld könnt ihr nicht nur euren Laden, sondern das ganze Dorf verbessern und schaltet dadurch neue Waren und Dienstleistungen bei den lokalen Handwerkern und Zauberern frei, die euch dabei helfen, noch tiefer in den Dungeon vorzudringen und sein großes Geheimnis zu lüften.

Mortal Kombat: Legacy Collection

Mit der Mortal Kombat: Legacy Edition bekommt ihr 11 Spiele in insgesamt 23 Versionen.

Angebot gültig bis: 11. Dezember

Die Mortal Kombat: Legacy Collection verschafft euch einen Überblick über mehr als ein Jahrzehnt der legendären, noch heute erfolgreichen Fighting-Game-Reihe und liefert euch dabei elf Spiele, vom ersten Mortal Kombat aus 1992 bis hin zu Mortal Kombat: Tournament Edition aus 2003. Darunter sind sogar Spiele, die in Deutschland noch bis 2024 indiziert waren und deshalb hierzulande bislang nicht verkauft werden durften.

Ihr bekommt die Klassiker in insgesamt 23 unterschiedlichen Versionen, die von verschiedenen Plattformen wie Game Boy, SNES, PlayStation und Arcade-Maschinen stammen. Fans können sich zudem über zahlreiche Hintergrundinfos zur komplexen Story und den Figuren der Reihe sowie über eine umfangreiche interaktive Dokumentation freuen, die euch in die Entstehungsgeschichte und die Entwicklung der berühmten Reihe eintauchen lässt.

HITMAN World of Assassination – Signature Edition

2:32 Hitman 3: Trailer rühmt sich mit Top-Wertungen der Presse

Angebot gültig bis: 14. Dezember

Die HITMAN World of Assassination – Signature Edition für Nintendo Switch 2 vereint Hitman 1 bis 3 in einem Spiel und liefert euch dabei nicht nur die Hauptkampagnen, sondern auch zahlreiche zusätzliche Aufträge, Herausforderungen und Erweiterungspakete mit. Insgesamt schlüpft ihr dadurch an 20 verschiedenen Orten in die Rolle des Auftragskillers 47, von einer Fashion Show in Paris über eine Rennstrecke in Miami bis hin zum höchsten Gebäude der Welt in Dubai.

Alle zwanzig Schauplätze sind riesengroß und völlig offen, wodurch sie euch eine gewaltige Vielfalt an Möglichkeiten bieten, euer Ziel zu erledigen. Prinzipiell könnt ihr euch dabei zwar schlicht mit roher Gewalt durchballern. Der Reiz von Hitman besteht jedoch darin, mit den verschiedensten Vorgehensweisen zu experimentieren, bis man es durch Ausnutzen von Verkleidungen und Gegenständen in der Umgebung geschafft hat, das perfekte Verbrechen zu begehen.

PLANET ALPHA

1:44 Planet Alpha - Launch-Trailer

Angebot gültig bis: 19. Dezember

Mit einem Preis von nur 1,99€ gehört Planet Alpha aktuell zu den günstigsten Schnäppchen im Nintendo eShop. In dem hübschen Indie-Geheimtipp erwacht ihr eines Tages auf einem fremden Planeten und müsst nun um euer Überleben kämpfen. Trotz dieser Prämisse handelt es sich nicht um ein typisches Survival-Spiel, sondern um einen Action-Platformer, der die Erkundung des Planeten voller skurriler Kreaturen, traumhaft schöner Landschaften und mysteriöser Bauwerke in den Mittelpunkt stellt.

Unterwegs lernt ihr zudem mehr über eure eigene Geschichte, die sich erst nach und nach erschließen lässt. Außerdem findet ihr heraus, dass ihr über seltsame Kräfte verfügt: Ihr könnt die Tageszeiten des Planeten beeinflussen, was sich als enorm hilfreich erweist, da von diesen auch viele Gefahren der gnadenlosen fremden Welt abhängen. Falls ihr das atmosphärische Sci-Fi-Abenteuer erst mal anspielen wollt, findet ihr im Nintendo eShop eine kostenlose Demo.

Cozy Grove

1:08 Cozy Grove-Trailer nimmt euch mit auf eine entspannte Geisterinsel

Angebot gültig bis: 26. Dezember

Cozy Grove ist eine gemütliche Lebenssimulation im Animal Crossing-Stil mit einem ungewöhnlichen Szenario: Beim Camping auf einer Spukinsel sollt ihr Geister aufspüren und ihnen dabei helfen, den Weg ins Jenseits zu finden. Dabei sorgt allerdings schon der hübsche, handgezeichnete Grafikstil dafür, dass Cozy Grove eher niedlich als gruselig bleibt. Die herzerwärmenden individuellen Geschichten der Geister tun das Übrige.

Mit jedem Geist, dem ihr helft, kommt zudem mehr Farbe und Leben in die Spielwelt. Seid ihr gerade nicht mit der Geistersuche beschäftigt, könnt ihr Ressourcen sammeln, um euer Lager auszubauen und zu verschönern, oder verschiedenen Nebenaktivitäten wie Angeln nachgehen. Beim Erkunden der Spielwelt trefft ihr außerdem auf zahlreiche einzigartige Charaktere, mit denen ihr Freundschaften schließen könnt.

Rund 2000 weitere Spiele für Switch & Switch 2 jetzt im Angebot!

Wie schon gesagt, hat der Nintendo eShop neben den hier vorgestellten Titeln gerade noch haufenweise weitere günstige Deals zu bieten. Insgesamt bekommt ihr rund 2000 Spiele für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 im Angebot, darunter Hits und Geheimtipps aus allen möglichen Genres, von Shootern über Adventures bis hin zu Rollenspielen. Es lohnt sich also, auch selbst noch einmal einen Blick auf die Gesamtübersicht der Deals zu werfen, die ihr hier finden könnt: