85 Zoll QLED-TV im Amazon-Angebot: Der perfekte Deal für alle, die Weihnachten vor einem riesigen 4K-Fernseher mit Top-Bild feiern wollen!

Diesen QLED 4K-Fernseher von TCL gibt's bei Amazon jetzt zum besten Preis aller Zeiten.

Wenn ihr Weihnachten vor einem riesigen Fernseher mit Top-Bildqualität feiern wollt, hat Amazon gerade genau das richtige Angebot für euch. Dort könnt ihr euch nämlich jetzt den 85 Zoll großen QLED 4K-TV TCL Q7C zum Schnäppchenpreis sichern. Laut Vergleichsplattformen gab es den 144Hz-Fernseher, der auch tolle Gaming-Performance bietet, noch nie günstiger als jetzt:

Laut aktuellen Shop-Angaben (die sich aber jederzeit ändern können) wird der 4K-TV nächste Woche bereits geliefert, ihr bekommt ihn also noch locker rechtzeitig zu Weihnachten, wenn ihr jetzt bestellt. Falls dieser Fernseher doch nicht das Richtige für euch sein sollte, könnt ihr bei Amazon gerade übrigens noch einige andere 4K-TVs verschiedener Preisklassen und Qualitätsstufen zu günstigen Preisen sichern. Hier ein paar Beispiele:

QLED, Mini-LED und Top-Gaming-Performance: Das bietet der 85-Zoll-Fernseher!

Das Mini-LED-Display mit 1568 Dimming-Zonen sorgt beim TCL Q7C für ein hervorragendes Bild mit tollem Kontrast.

Der TCL Q7C ist ein hochwertiger 4K-Fernseher aus 2025 und liegt qualitativ nur knapp unter aktuellen OLED-TVs, ist aber viel günstiger. Das Modell ist nahezu baugleich mit dem TCL C7K, für den ihr momentan in der Größe 85 Zoll jedoch bei Amazon 820€ mehr bezahlen müsstet. Der einzige wichtige Unterschied zwischen den beiden Fernsehern ist das matt beschichtete Display des TCL Q7C, das Spiegelungen bei hellen Lichtquellen mindern soll.

Seine hohe Bild verdankt der TCL Q7C vor allem seinem Mini-LED-Display mit hervorragendem Local Dimming: Der gesamte Bildschirm ist in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln reguliert wird. Das sorgt für eine gewaltige Erhöhung des Kontrasts sowie dafür, dass Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen besser dargestellt werden können und kleine Details besser sichtbar sind. Die 85-Zoll-Version verfügt über stolze 1568 Dimming-Zonen, was auch im Vergleich zu anderen Mini-LED-TVs eine Menge ist.

Auch beim App-Support lässt der TCL Q7C dank des Google-TV-Betriebssystems keine Wünsche offen.

Hinzu kommt natürlich noch die QLED-Filterschicht, die mithilfe sogenannter Quantum Dots für akkurate und kräftige Farben sorgt. Außerdem bietet der TCL Q7C eine gigantische Spitzenhelligkeit von gut 2000 cd/m2, womit auch die meisten teuren OLED-TVs nicht mithalten können. Das hilft nicht nur beim Fernsehen bei hellem Tageslicht, sondern führt euch dazu, dass Farben durch HDR ordentlich zum Leuchten gebracht werden können.

Fürs Gaming ist der TCL QLED Q7C ebenfalls exzellent ausgestattet: Ihr bekommt ein 144Hz-Display, das schnelle Bewegungen flüssig darstellen kann. Aus der PS5 und der Xbox Series X kann der Fernseher die maximale Leistung von 120 fps bei 4K-Auflösung herausholen, mehr schaffen die Konsolen nicht. Zudem ist der Input Lag äußerst niedrig, weshalb euren Reaktionen keine wahrnehmbare Eingabeverzögerung im Weg steht.