So muss ein App-unterstütztes Brettspiel aussehen! Was diese Neuerscheinung macht, habe ich davor noch nie gesehen!

Betretet die Arena und haut euch gegenseitig die Laserstrahlen um die Ohren.

Komm, lass uns dieses Spiel spielen, das ist auch super einfach und geht schnell! Diesen Satz habe ich bei Brettspieltreffen schon mehr als einmal gehört und wahr war er eigentlich nie. Bis wir an einem Abend nach einem langen Tag auf der SPIEL Essen, der größten Brettspielmesse der Welt, Light Speed Arena gespielt haben. Nicht nur war das Spiel denkbar einfach und schnell gespielt, es hat dazu auch noch übertrieben viel Spaß gemacht! Mit unserem Code könnt ihr euch das Spiel jetzt stark reduziert sichern.

Elias Mohr Das Einzige, was Elias davon abhält, sich noch mehr Brettspiele zu kaufen, ist der fehlende Platz in seiner viel zu kleinen Wohnung. Das hält ihn trotzdem nicht davon ab, sich ständig mit den neuesten Brettspiel-Releases und den besten Angeboten der Szene zu beschäftigen. Wenn er nicht gerade selbst spielt, bastelt er auch eigene Brettspiel-Prototypen zusammen.

Die spaßigste Schlacht im Weltall seit langem

Da die Regeln so leicht sind, lasst sie mich euch kurz erklären: Jeder von euch schnappt sich eine Fraktion mit den passenden Raumschiffen, legt seine Raumstation auf das Spielfeld, welche ihr vor mit vier Ecken eingegrenzt habt, und mischt seine Raumschiffe durch. Jedes Raumschiff feuert auf dem Bild mit Lasern in verschiedene Richtungen. In die Mitte des Spielplans legt ihr noch einen oder zwei Asteroiden.

Nun startet ihr die Light Speed Arena-App und stellt ein, wie viele Runden ihr spielen wollt. Dann beginnt ein Timer und schon gehts los: Pro Runde habt ihr zehn Sekunden Zeit, euer oberstes Raumschiffplättchen irgendwo im Spielbereich zu platzieren und seine Laser auszurichten. Die Laser sollten dabei natürlich idealerweise die Raumschiffe der anderen Spieler treffen, die ebenfalls gleichzeitig ihr Raumschiffe auslegen. Nach zehn Sekunden deckt ihr das nächste Plättchen auf und legt dieses aus, bis ihr alle Runden gespielt habt. Maximal sind acht Runden möglich, also dauert dieser Teil nicht länger als 2-3 Minuten.

Anschließend macht ihr ein Foto vom Spielbereich und ladet es in die App hoch. Die scannt nun alle Raumschiffe ab und führt dann den Rest des Spiels aus. Runde für Runde feuern die Schiffe jetzt ihre Laserstrahlen ab und ihr könnt mitverfolgen, ob und was ihr überhaupt getroffen habt. Für erfolgreiche Treffer, die Zerstörung feindlicher Raumschiffe und das Beschießen des Asteroiden gibt es Punkte, wer zum Schluss die meisten Punkte hat, gewinnt das Match.

Zahlreiche Varianten sorgen für Abwechslung

Sämtliche Plättchen haben eine Rückseite. Wenn ihr mit dieser spielt, bekommen die vier Fraktionen unterschiedliche Spezialfähigkeiten, die das Spiel nochmal wesentlich turbulenter gestalten. Wenn ihr die Asteroiden auf die andere Seite dreht, schalten verschiedene Unternehmen Werbung darauf, die besondere Effekte aktivert, wenn er getroffen wird.

Light Speed Arena ist der perfekte Beweis, warum es nicht viel Spielmaterial braucht, um ein gutes Brettspiel zu machen.

Die Möglichkeiten, Light Speed Arena zu spielen, sind nahezu endlos. Ihr könnt mehr oder weniger Asteroiden in die Arena legen, wenn ihr wollt, ihr könnt die Anzahl der Raumschiffe variieren. Auch einen Teammodus gibt es. Stellt dafür einfach die Raumstationen zweier Fraktionen nebeneinander, die App erkennt diese dann als verbündet. Selbst ein Solo-Modus ist vorhanden, in dem euch die App durch verschiedene Szenarien führt.

Extrem beeindruckende Technik

Light Speed Arena macht extrem Laune, aber am allermeisten fasziniert hat mich, mit welcher Präzision die App alles nur anhand eines einzigen Fotos erkennt. Auf den Plättchen selbst gibt es nämlich weder QR-Codes noch sonst irgendeine technische Spielerei. Sie bestehen aus ganz normaler Pappe. Aber ein Foto reicht und das Programm weiß alles, was es wissen muss. Ihr könnt quasi machen, was ihr wollt, die App wird es erkennen und es in ein lustiges Spiel verwandeln.

Dieses Brettspiel ist für mich eins der Highlights des Jahres.

Insgesamt wirkt die App sehr ausgereift und weist keinerlei Fehler auf, was nicht unbedingt verständlich ist, wenn man sich andere App-gestützte Brettspiele ansieht. Die Bilderkennung ist wirklich stark und bietet eine Menge Potenzial. Nicht nur für Light Speed Arena, sondern für Brettspiele sämtlicher Art. Ich jedenfalls würde mir wünschen, in Zukunft noch mehr Spiele mit einem ähnlichen Mechanismus zu sehen. Bis dahin spiele ich eben weiter Light Speed Arena, der nächste Sieg erspielt sich schließlich nicht von alleine.

Spart mit unserem Code 20% auf Light Speed Arena

Auch wenn der Black Friday vorbei ist, gerade läuft mit der Cyberweek eine weitere starke Rabatt-Aktion, bei der ihr auch bei Pegasus ordentlich sparen könnt. Bis zum 07.12. bekommt ihr das Spiel im Online-Shop von Pegasus mit 20% Rabatt und spart euch obendrein noch die Versandkosten. Alles was ihr dafür tun müsst, ist den Code GameStarArena zu benutzen.