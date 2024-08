Über 2000 Switch-Spiele im Angebot: Diese 10 Top-Deals im Nintendo eShop solltet ihr nicht verpassen!

Aus den gut 2000 Sonderangeboten des Nintendo eShop haben wir euch zehn besonders spannende Switch-Spiele herausgesucht.

Der Nintendo eShop hat diese Woche wieder eine Menge günstiger Switch-Spiele zu bieten. Insgesamt gibt es mehr als 2000 Sonderangebote, vom epischen Open-World-Rollenspiel bis hin zum Figthing-Game-Hit. Sogar mehrere Spiele für Katzen-Fans sind dabei. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights vor. Wer selbst nach den besten Deals suchen möchte, findet hier die Übersicht:

Batman: Arkham Trilogy

2:07 Batman: Arkham Knight - Gameplay-Trailer zeigt Rennen mit dem Batmobil

Angebot gültig bis: 18. August

Mit der Batman Arkham Trilogy bekommt ihr gleich drei hervorragende Actionspiele mit dem dunklen Ritter in der Hauptrolle, nämlich Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight. Auch sämtliche DLCs sind in dem Paket enthalten. Während der erste Teil noch ein vergleichsweise lineares Spiel mit verschachtelten Metroidvania-Leveln ist, handelt es sich bei den beiden anderen Titeln um Open-World-Spiele.

Spielerisch bieten die Batman Arkham-Spiele eine Menge Abwechslung: Ihr liefert euch spektakulär inszenierte Prügeleien, erforscht im Detektivmodus eure Umgebung und bedient euch zahlreicher Gadgets, um euch an eure Gegner anzuschleichen und sie lautlos auszuschalten. In Arkham Knight rast ihr sogar mit dem Batmobil durch die Straßen von Gotham City. Dabei macht ihr Jagd auf berühmte Schurken wie Joker, Scarecrow und Poison Ivy.

The Elder Scrolls V: Skyrim

1:03 The Elder Scrolls 5: Skyrim auf Nintendo Switch - Trailer zeigt Motion-Control-Steuerung und Zelda-Loot

Angebot gültig bis: 22. August

Skyrim ist eines der berühmtesten und erfolgreichsten Rollenspiele aller Zeiten. Das liegt vor allem an der riesigen Open World, die euch die weit im Norden gelegene Provinz Himmelsrand mit ihren zahlreichen Dörfern und Städten, Wäldern und Gebirgen sowie verzweigten, finsteren Höhlensystemen erkunden lässt. Die Hauptstory dreht sich um Drachenangriffe, oft hat man aber mehr Spaß, wenn man einfach nach Lust und Laune den eigenen Weg einschlägt.

Allein mit dem Hauptspiel könnt ihr schon über 100 Stunden Spielspaß haben, in der Switch-Version sind aber auch noch die drei Erweiterungen Dawngard, Hearthfire und Dragonborn sowie, als exklusiver Bonus, Waffen und Ausrüstungsgegenstände im Zelda-Stil enthalten. Für nur 5€ mehr könnt ihr euch außerdem die Anniversary Edition holen, die noch zahlreiche weitere Zusatzinhalte wie Quests, Dungeons und Bosskämpfe bietet.

Street Fighter 30th Anniversary Edition

Mit der Street Fighter 30th Anniversary Edition könnt ihr zwölf Klassiker nachholen oder noch einmal neu erleben.

Angebot gültig bis: 25. August

Mit der Street Fighter 30th Anniversary Edition bekommt ihr gleich zwölf Fighting-Game-Klassiker auf einen Schlag und könnt die Geschichte der berühmten Reihe vom allerersten Teil aus dem Jahr 1987 bis zu dem 1999 erschienenen Street Fighter III: Third Strike nacherleben. Viele der Spiele sind auch nach heutigen Maßstäben hervorragende Vertreter ihres Genres. Das gilt insbesondere für Street Fighter 2, das ihr in der normalen und der Turbo-Version bekommt.

In der Sammlung sind auch von Arcade-Maschinen stammende Spiele enthalten, die ihr zum allerersten Mal auf einer Heimkonsole spielen könnt. Außerdem haben einige der Spiele Verbesserungen spendiert bekommen. Die wichtigste davon ist sicherlich der Online-Multiplayer, der vier Spielen hinzugefügt wurde. Für historisch Interessierte gibt es zudem einen Museumsmodus mit Bonusmaterial zur Entstehungsgeschichte der Spiele.

Little Kitty, Big City

1:38 Katzenfans, aufgepasst! In neuem Spiel erkennt ihr euren kleinen Schlawiner sofort wieder

Angebot gültig bis: 22. August

Diese Woche haben wir gleich zwei Spiele auf unserer Auswahlliste, die wie gemacht sind für Katzen-Fans. Eines davon ist Little Kitty, Big City, in dem ihr ein kleines, schwarzes Kätzchen spielt, das seinen Weg nach Hause finden muss. Dabei müsst ihr allerdings nicht den direkten Weg wählen, sondern könnt dank der offenen Spielwelt die Straßen der Großstadt erkunden und dabei viele andere Tieren von Vögeln bis hin zu Waschbären kennenlernen.

Manche der Tiere haben kleine Aufträge für euch, durch die ihr ihnen helfen und euch mit ihnen anfreunden könnt. Wenn ihr dazu keine Lust habt, könnt ihr aber auch auf eigene Faust losziehen und für Chaos bei den Menschen sorgen, indem ihr beispielsweise Blumentöpfe umwerft oder sogar Smartphones klaut. Euer Kätzchen könnt ihr übrigens mit den verschiedensten Hüten ausstatten, um es noch niedlicher zu machen.

Cat Quest

3:44 Darf ich vorstellen: Cat Quest - Kurztest-Video zum Open World-Katzenabenteuer

Angebot gültig bis: 27. August

Cat Quest ist ein Action-Rollenspiel im Stil von Diablo mit isometrischer Perspektive, haufenweise Monstern und Dungeons sowie einer motivierenden Jagd nach Beute und immer besserer Ausrüstung. Jedoch bekommt ihr hier eine knallbunte, von anthropomorphen Katzen beherrschte Spielwelt mit niedlichen Charakteren und jeder Menge Humor geboten, der nicht zuletzt auf Wortspielen mit Katzenbezug basiert.

Die Kämpfe sind temporeich und erfordern vergleichsweise viel Geschicklichkeit, da ihr feindlichen Attacken schnell und präzise ausweichen müsst. Zur Abwechslung bekommt ihr in den Dungeons ab und zu clevere Rätsel im Zelda-Stil geboten. Trotz des niedlichen Looks und der vielen Witze erzählt Cat Quest übrigens erstaunlich komplexe und teils sogar sehr düstere Geschichten, die mit zum Besten gehören, was ihr in diesem Genre finden könnt.

Dragon Ball FighterZ

4:46 Dragon Ball FighterZ - Test-Video zum Anime-Prügler

Angebot gültig bis: 22. August

Dragon Ball FighterZ ist ein Fighting Game, das den Look der Anime-Serie nahezu perfekt einfängt, bis hin zu den typischen überzeichneten Effekten und den Animationen der ikonischen Charaktere. 21 der berühmten Figuren sind im Hauptspiel enthalten, durch die ebenfalls reduzierten DLCs kommen noch viele weitere hinzu. Das Spiel ist aber nicht nur für Fans der Vorlage ein Muss, sondern hat auch allen anderen mit Interesse an Fighting Games viel zu bieten.

In Dragon Ball FighterZ gibt es nämlich nicht nur die üblichen Kombos und Spezialattacken, sondern auch Tag Teams: Ihr tretet stets mit einem Dreierteam an und müsst im richtigen Moment zum richtigen Charakter wechseln, um die richtige Antwort auf die Attacken eurer Feinde zu finden. Im lokalen oder Online-Multiplayer habt ihr langfristig am meisten Spaß, daneben gibt es aber auch eine Solo-Kampagne, bei der ihr euren Weg zum finalen Boss selbst bestimmt.

Brotato

0:39 Brotato - In diesem Roguelike-Arena-Shooter kämpft ihr als Kartoffel gegen Aliens

Angebot gültig bis: 18. August

Brotato ist ein Roguelike-Shooter im Stil von Vampire Survivors, der mit seinen kurzen Durchgängen von allerhöchstens 30 Minuten ideal als Spiel für zwischendurch ist. Da ihr nach und nach dutzende Charaktere sowie Waffen und Items freischalten könnt, bietet Brotato jedoch auch eine hohe Langzeitmotivation. Die Vielfalt der Charaktere reicht vom Magier über den Glückspilz bis zum Einarmigen, alle mit eigenen Fähigkeiten, die völlig unterschiedliche Spielstile ermöglichen.

Ihr spielt übrigens eine Kartoffel, die mit ihrem Raumschiff auf einem Alien-Planeten gelandet ist und sich nun mit bis zu sechs Waffen gleichzeitig gegen immer stärkere Gegnerwellen zur Wehr setzt. Das Feuern geschieht automatisch, ihr könnt aber manuell zielen und müsst euch natürlich geschickt bewegen, um euch nicht von der Übermacht der Feinde überwältigen zu lassen. Ansonsten besteht das Gameplay aus der strategisch klugen Wahl der Upgrades zwischen den Wellen.

Rune Factory 3 Special

1:29 Nintendo DS-Klassiker Rune Factory 3 in der Switch-Version

Angebot gültig bis: 21. August

Rune Factory 3 Special ist das 2023 erschienene Switch-Remake der ursprünglich für Nintendo DS erschienenen Mischung aus Rollenspiel und Lebenssimulation und bietet eine Menge Extras und Verbesserungen. Die Grafik wurde stark überarbeitet und liefert neue 3D-Modelle, außerdem gibt es neue Inhalte wie einen zusätzlichen, besonders harten Schwierigkeitsgrad und den sogenannten Neuverheiratetenmodus mit speziellen Quests für jede potenzielle Partnerin.

Rune Factory 3 lässt euch einerseits ähnlich wie in Stardew Valley ein friedliches Leben führen, Ackerbau betreiben, angeln und natürlich die Bewohner der kleinen Stadt kennenlernen. Zugleich handelt es sich aber um ein Action-Rollenspiel: Mithilfe von vielen verschiedenen Waffen und Magie kämpft ihr euch durch finstere Dungeons voller Gefahren. Dabei könnt ihr sogar Monster zähmen und für euch arbeiten lassen.

Okami HD

3:10 Okami HD im Ankündigungstrailer

Angebot gültig bis: 25. August

In dem Action-Adventure Okami HD spielt ihr eine in Gestalt einer weißen Wölfin zur Erde herabgestiegenen Göttin, die Japan vor Dämonen bewahren will. Dabei werdet ihr von einem flohgroßen Künstler begleitet, mit dessen magischen Pinseln ihr die Realität manipulieren könnt. Von dieser Fähigkeit macht ihr sowohl in den zahlreichen Kämpfen, in denen ihr teils gegen riesige Bossgegner antretet, als auch bei den Rätseln Gebrauch.

Okami fällt schon auf den ersten Blick durch seinen einzigartigen und wunderschönen Grafikstil auf, der an japanische Holzschnitte erinnert. In der HD-Version mit höherer Auflösung kommt dieser natürlich noch besser zur Geltung als im Original. Die Switch-Fassung bietet außerdem Touchscreen-Steuerung, wodurch euch die Pinselstriche noch leichter und intuitiver von der Hand gehen. Mit rund 35 Stunden bekommt ihr übrigens eine Menge Spielzeit für nur 9,99€.

Picross S SEGA MEGA DRIVE & Master System Edition

Das Bilderrätselspiel Picross gibt es jetzt auch in einer Version mit berühmten SEGA-Charakteren.

Angebot gültig bis: 21. August

Die Puzzlespielreihe Picross, die bereits seit fast 30 Jahren existiert, hat auf Nintendo Switch eine neue Edition bekommen, die einen Charakter-Editior mitbringt und euch auf den Bilderrätseln berühmte Figuren aus Spielen vom Sega Mega Drive und Sega Master System zusammensetzen lässt. Insgesamt bekommt ihr ganze 480 Rätsel, die neben klassischem Picross auch andere Varianten wie das komplexere Color Picross umfassen.

Picross ist eine Art „Bilderkreuzworträtsel“: Es geht es darum, aus quadratischen Blöcken Bilder zusammenzusetzen. Dabei folgt ihr den Anweisungen am Rand des Spielfeldes, die euch durch Zahlen in jeder Reihe verraten, wie viele nebeneinanderliegende Blöcke in jeweils einer Farbe eingefärbt werden müssen. Wie groß die Abstände zwischen den eingefärbten Blöcken sind, könnt ihr herausfinden, indem ihr horizontale und vertikale Reihen abgleicht oder das finale Bild erratet.

Über 2000 weitere Angebote im Nintendo eShop

Wie schon gesagt, findet ihr im Nintendo eShop aktuell noch über 2000 weitere reduzierte Switch-Spiele, darunter alle möglichen Genres. Es lohnt sich also auf jeden Fall, auch selbst noch einmal die Angebote zu durchstöbern: