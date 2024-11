2000 Switch-Spiele im Black-Friday-Angebot: Diesen Open-World-Hit solltet ihr jetzt endlich nachholen!

Im Black Friday Sale des Nintendo eShop könnt ihr euch viele tolle Switch-Spiele günstig sichern. Ein Open-World-Hit verdient dabei besondere Aufmerksamkeit.

Noch bis zum 1. Dezember läuft der riesige Nintendo Black Friday Sale, durch den ihr über 2000 günstige Switch-Spiele und weitere Angebot (z.B. 12 Monate Nintendo Switch Online geschenkt) abstauben könnt. Unter den Deals sind ein paar der größten Exklusivhits, die für die Konsole erschienen sind, einschließlich berühmter Marken wie Mario, Zelda und Kirby. Die Übersicht über alle reduzierten Spiele findet ihr hier:

Mit dabei ist auch einer der ganz großen Hits des vergangenen Jahres, den es jetzt zum allerersten Mal günstiger im Nintendo eShop gibt und den ihr unbedingt noch nachholen solltet, falls ihr ihn bislang verpasst habt. Weshalb, erklären wir euch hier genauer:

Eines der besten Open-World-Spiele für Switch jetzt im Black Friday Sale!

Zum ersten Mal seit dem Release könnt ihr euch den Open-World-Hit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom im Nintendo eShop günstiger schnappen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist eines der besten Switch-Spiele überhaupt und auch plattformübergreifend einer der Top-Titel des letzten Jahres. Der internationale Wertungsdurchschnitt liegt laut OpenCritic bei stolzen 96 von 100 Punkten und auch in unserem ausführlichen GamePro-Test hat sich das Open-World-Spiel als echtes Meisterwerk erwiesen.

Wie schon der Vorgänger Zelda: Breath of the Wild punktet auch Tears of the Kingdom nicht zuletzt durch seine riesengroße, offene Spielwelt. Nachdem ihr im Startgebiet die grundlegenden Mechaniken gelernt habt, liegt diese euch sofort zu Füßen und ihr dürft all ihre abwechslungsreichen Gebiete bereisen, von der Wüstenlandschaft Gerudo über das von Steinwesen bevölkerte Eldin bis hin zur eiskalten Bergregion Hebra.

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Natürlich ist die Zelda-typische Gameplay-Mischung aus Action, Erkundung und kreativen Rätseln in den geheimnisvollen Dungeons wieder mit dabei, einschließlich der Survival- und Crafting-Mechaniken, die in Breath of the Wild hinzugekommen sind. Gerade das Crafting wurde sogar noch deutlich erweitert, denn Link hat jetzt die Fähigkeit, Objekte durch Telekinese zu bewegen und sie fest miteinander zu verbinden.

Durch diese Fähigkeit könnt ihr eigene Waffen, aber auch Fahrzeuge und sogar Fluggeräte konstruieren, wobei eurer Kreativität kaum Grenzen gesetzt werden. Die Fluggeräte braucht ihr unter anderem dazu, um auf die ebenfalls neuen schwebenden Inseln zu gelangen. Dort findet ihr die Reste einer alten, hochentwickelten Zivilisation, deren Technologien von Propellern bis hin zu Flammenwerfern ihr für weitere ungewöhnliche Kreationen benutzen könnt.

0:28 Kanonenwaffe in Aktion: Selbst wenn ihr auf maximale Zerstörung aus seid, lässt Zelda: Tears of the Kingdom eurer Kreativität freien Lauf.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bietet somit sogar noch mehr spielerische Freiheit als das gefeierte Breath of the Wild, denn diesmal bewegt ihr euch durch die Welt, wie ihr es wollt, und kämpft mit euren eigenen Waffen. Die Frage ist hier also weniger, was das Spiel bietet, sondern vielmehr, was ihr selbst euch einfallen lasst. Einen solchen Grad an Entscheidungsfreiheit findet man selbst in einem Open-World-Spiel nur sehr selten, weshalb ihr euch Tears of the Kingdom nicht entgehen lassen solltet!

Über 2000 weitere Switch-Spiele im Angebot: 10 Highlights

Wie schon gesagt, könnt ihr im Nintendo Black Friday Sale noch über 2000 weitere Switch-Spiele im Angebot abstauben. Hier haben wir euch eine kleine Liste mit zehn weiteren Highlights zusammengestellt, die ihr ebenfalls nicht verpassen solltet:

Nicht das Richtige für euch dabei? Dann lohnt es sich auf jeden Fall, selbst nochmal einen Blick auf die Angebote des Black Friday Sales zu werfen. Die Übersicht über alle reduzierten Switch-Spiele findet ihr hier:

Falls ihr hingegen nicht selbst suchen, sondern noch mehr Spiele-Empfehlungen bekommen wollt, könnt ihr euch diesen Artikel hier ansehen, den wir zum Start des Nintendo Black Friday Sales veröffentlicht haben:

Jetzt 12 Monate Nintendo Switch Online kostenlos als Bonus sichern!

Einer der besten Black Friday Deals: Holt ihr euch 12 Monate Nintendo Switch Online, bekommt ihr jetzt nochmal 12 Monate geschenkt dazu!

Switch-Spiele sind aber nicht das Einzige, was ihr im Nintendo Black Friday Sale günstiger bekommt. Neben Hardware und Merchandise-Artikeln im My Nintendo Store findet ihr ein ganz besonderes Highlight bei Nintendo Switch Online: Wenn ihr dort jetzt nämlich ein Jahresabo abschließt oder eine bestehende Mitgliedschaft um ein Jahr verlängert, bekommt ihr 12 Monate geschenkt dazu! Das gilt sowohl für das Basis-Abo als auch für die Variante mit dem Erweiterungspaket.

Die 12 zusätzlichen Monate werden euch als Code geliefert, sodass ihr sie an einen Freund verschenken könnt. Das macht die Aktion zu einer idealen Gelegenheit, um euch zu zweit in die Welt des Online-Multiplayers auf Nintendo Switch zu stürzen. Falls ihr also schon immer mal in Switch-Hits wie Mario Kart 8 Deluxe oder Super Smash Bros. Ultimate gegeneinander antreten oder in Animal Crossing: New Horizons gemeinsam eure Insel verschönern wolltet, könnt ihr das nun günstig tun.

Durch Nintendo Switch Online könnt ihr zahlreiche Spieleklassiker ohne zusätzliche Kosten spielen. Viele davon haben auch Multiplayer.

Ihr braucht noch nicht mal ein neues Spiel zu kaufen, um sofort gemeinsam losspielen zu können. Im Nintendo Switch Online-Abo sind nämlich bereits Spieleklassiker mit Online-Multiplayer enthalten. Im Erweiterungspaket findet ihr beispielsweise den Shooter-Hit GoldenEye 007, der für seine spannenden Mehrspieler-Gefechte berühmt geworden ist.

Natürlich könnt ihr die 12 Bonus-Monate alternativ auch für euch selbst einsetzen und so zwei Jahre lang zum Preis von einem die zahlreichen Vorteile genießen. Neben Online-Multiplayer gehören hierzu der Zugriff auf eine Spielebibliothek mit hunderten Retro-Klassikern, exklusive Sonderangebote, Cloud Saves und eine große Auswahl an Nintendo-Songs über die neue Streaming-App Nintendo Music. Mehr zu der Black-Friday-Aktion bei Nintendo Switch Online erfahrt ihr hier: