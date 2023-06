'2024 kommt Xbox in Schwung': Microsoft will nach mauen AAA-Jahren endlich durchstarten

Nicht nur, aber auch Hellblade 2: Senua's Saga soll 2024 erscheinen.

Beim großen Xbox-Showcase 2022 vor knapp einem Jahr wurden vollmundig viele Spiele für die nächsten zwölf Monate angekündigt. Einige davon lassen immer noch auf sich warten. Microsoft hat aus dem Fehler gelernt und geht mit den Release-Daten jetzt deutlich vorsichtiger um.

Aber trotzdem kristallisiert sich heraus, dass vor allem die First Party- und AAA-Releases 2024 ordentlich Fahrt aufnehmen dürften. Das verspricht auch Microsoft.

Spiele-Dürre soll 2024 enden und Xbox-Releases in Schwung kommen, sagt Microsoft

Darum geht's: In den letzten Jahren hatten es Xbox-Fans nicht leicht. Zumindest, wenn sie Lust auf große Exclusives verspürt hatten und auf Microsofts AAA-Ankündigungen warteten. Viele Spiele wurden verschoben, andere blieben hinter den Erwartungen zurück.

Aber das ändert sich jetzt wohl so langsam, erklärt der Publisher. Das letzte Jahr habe zugegebenermaßen "einige Lücken" aufgewiesen, gesteht Xbox Game Studios-Chef Matt Booty ein. Aber er denke, Microsoft habe jetzt bereits "die Kurve gekriegt".

Aktuell sehe es dank Hi-Fi Rush, Minecraft Legends, Forza Motorsport und Starfield schon nicht schlecht aus. Außerdem habe es auf der Xbox in den letzten fünf Jahren zehn Titel mit mehr als 10 Millionen Spieler*innen gegeben.

Welche Xbox-Spiele noch in diesem Jahr erscheinen sollen, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht:

Aber da kommt noch mehr: 2024 sollen die First Party-Releases auf der Xbox dann so "richtig in Schwung kommen". Vor allem die hauseigenen, zum Großteil neu aufgekauften Studios würden mit Hochdruck daran arbeiten, dass jedes Jahr vier First Party-Spiele erscheinen können.

Der Plan seinen mindestens vier Xbox-Releases pro Jahr. Dahingehend gibt sich Matt Booty sehr zuversichtlich. Neben den bereits angekündigten Titeln gebe es sogar noch "einige andere Dinge, über die wir bisher noch nicht gesprochen haben" (via: IGN).

Unter anderem erscheint auch Hellblade 2: Senua's Saga 2024, wenn alles klappt:

4:16 Senua's Saga: Hellblade 2 - Der neue Trailer von der Xbox Direct

Xbox Showcase: Diese Spiele wurden für 2024 angekündigt

Beim gestrigen Xbox Games Showcase und der anschließenden Starfield-Direct hat Microsoft eine ganze Menge an Spielen angekündigt. Einige wie Fable oder South of Midnight haben noch kein festes Release-Datum bekommen, sollen aber auf jeden Fall im Game Pass erscheinen. Viele andere kommen aber wohl zumindest 2024:

33 Immortals

Avowed

Microsoft Flight Simulator 2024

Senua's Saga: Hellblade 2

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Still Wakes the Deep

Dungeons of Hinterberg

Towerborne

Zusätzlich wurden auch noch einige Spiele wie Persona 3 Reload, Persona 5 Tactica oder Like a Dragon: Infinite Wealth angekündigt, die zwar allesamt zum Release im Xbox Game Pass-Abo enthalten sein werden, aber höchstwahrscheinlich später auch noch auf anderen Plattformen wie der PS5 erscheinen. Selbstverständlich stehen auch noch einige andere, länger angekündigte Releases wie der von Ark 2 für 2024 an.

Was erhofft ihr euch vom Release-Jahr 2024? Worauf freut ihr euch am meisten?