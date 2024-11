'Das beste Beispiel für einen grafischen Sprung' - Dieses PS2-Spiel von 2001 kann auch heute noch mit seiner Grafik beeindrucken

Dieses 23 Jahre altes Spiel kann sich auch heute noch sehen lassen.

Videospielgrafik entwickelt sich stetig weiter und dank neuer Techniken und immer stärkerer Hardware wird das auch in absehbarer Zukunft so bleiben. Trotzdem lohnt es sich hin und wieder, den Blick auch mal in die Vergangenheit schweifen zu lassen. Denn auch wenn alte Spiele mit moderner Grafik nicht mithalten können, gibt es doch einige Titel, die auch heute noch verdammt gut aussehen.

Das gilt auch für ein PlayStation 2-Spiel von 2001, wie viele Fans finden. Nicht umsonst war es seinerzeit ein echter Meilenstein der Videospielgrafik.

23 Jahre alter Racer sieht noch heute fantastisch aus

Die Rede ist dabei von Gran Turismo 3: A-Spec. Das Spiel ist ursprünglich 2001 exklusiv für die PS2 erschienen. Aber auch heute noch muss es sich nicht für seine Optik verstecken, wie ein kurzes Video von Redditor Slep1k eindrucksvoll zeigt:

Trotz Flachbildfernseher handelt es sich hier übrigens nicht um eine emulierte Version, der User zockt nämlich direkt auf seiner PS2, die neben dem TV steht. Entsprechend kommen hier auch keine Grafik-Mods zum Einsatz. Stattdessen sehen wir die tatsächliche Optik, wie sie schon vor über 20 Jahren über Röhrenfernseher flimmerte.

Bei so beeindruckenden Beleuchtungseffekten, wie sie ab 0:58 im Video zu sehen sind, wirkt das natürlich erstaunlich. Hierzu sei natürlich anzumerken, dass die Entwickler*innen damals technisch ordentlich tricksen mussten. Während die Sonnenstrahlen heute etwa in Echtzeit berechnet werden, waren sie damals rein statisch.

Gut aussehen tut es aber allemal. Das fasst auch Slep1k ziemlich gut in seinem Kommentar zum Video zusammen:

"Ich kann nicht glauben, was für eine grafische Errungenschaft das für ein Spiel 2001 war! (Ich wünschte, wir könnten heute noch etwas Ähnliches bekommen!) Gran Turismo 3: A-Spec ist das beste Beispiel für einen grafischen Sprung. Nichts kommt auch nur in die Nähe dessen, was 2001 passiert ist, nichts!"

Mit der Grafik eines 2022 erschienenen Gran Turismo 7 kann das alte PS2-Spiel natürlich nicht mithalten. Aber es zeigt, dass die Reihe schon immer Wert auf schicke Grafik und Lichteffekte gelegt hat und die auch liefert:

Dabei ist Gran Turismo 3 natürlich nicht das einzig alte Spiel, das auch heute noch schick aussieht. In den Kommentaren teilen Fans weitere Titel, die Vorreiter ihrer Zeit waren. User Different-Class1771 nennt etwa den direkten Nachfolger Gran Turismo 4, das für ihn "fast wie ein frühes PS3-Spiel aussieht."

Daneben werden auch der Grafiksprung von Final Fantasy 9 auf Final Fantasy 10 oder von Metal Gear Solid zu MGS 2 als Positivbeispiele genannt.

Wenn ihr an die PS2-Ära zurückdenkt: Was waren eurer Meinung nach damals die schönsten Spiele auf dem Markt?