Nur für 24 Stunden: Neue, besonders schnelle PS5-SSD WD Black SN850X im Angebot

Bei Cyberport könnt ihr jetzt die erst vor rund zwei Monaten erschienene NVMe-SSD WD Black SN850X mit 1 TB Speicher günstig im Angebot bekommen, nämlich für 109,90€ statt 129,90€. Laut Vergleichsplattformen war sie bislang noch nie so günstig, bei vielen anderen Händlern ist die schnelle SSD derzeit sogar weit teurer als der Normalpreis bei Cyberport. Amazon verlangt momentan beispielsweise 157,87€ für die Version mit 1 TB, bei Saturn und MediaMarkt sind es 159,99€. Hier geht’s zum Angebot:

Das Angebot ist theoretisch noch bis 9 Uhr am Mittwochmorgen gültig, könnte aber auch schon früher ausverkauft sein. Cyberport bietet nämlich nur 300 Stück zu diesem Preis an. In der ersten Stunde seit Start des Angebots wurden rund 20 Exemplare der SSD verkauft.

Wie gut ist die WD Black SN850X?

Hohe Geschwindigkeit: Die WD Black SN850X ist eine neue, noch schnellere Version der beliebten PS5-SSD WD Black SN850. Sie verfügt über eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.300 MB/s (SN850: 7.000 MB/s) und eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 6.300 MB/s (SN850: 5.300 MB/s). Die PlayStation 5 braucht eine SSD mit einer Lesegeschwindigkeit von mindestens 5.500 MB/s. In der Praxis dürftet ihr die höhere Geschwindigkeit der WD Black SN850X zwar nicht allzu deutlich merken. Da es auch die normale WD Black SN850 laut Idealo gerade nirgendwo sonst so günstig gibt, handelt es sich aber auf jeden Fall um einen guten Deal.

Kein Heatsink: Die von Cyberport angebotene Version der WD Black SN850X verfügt allerdings über keinen Kühlkörper. Prinzipiell funktioniert sie zwar auch so in der PS5, es könnte dabei aber gerade bei längeren Sessions zur Überhitzung und zu Abstürzen kommen. Es ist deshalb empfehlenswert, einen Heatsink dazuzukaufen, die je nach Modell zwischen 5 und 25€ kosten. Ihr müsst dabei aber darauf achten, dass der Kühlkörper nicht zu groß ist für die PS5. Hier ein paar passende Modelle:

Mehr darüber, was beim Kauf einer SSD für die PS5 wichtig ist, erfahrt ihr in unserer Kaufberatung:

160 6 Mehr zum Thema PS5-Speicher erweitern: Kompatible SSDs, Kühlkörper und alle Anforderungen