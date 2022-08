Nur noch heute: 3 für 2 mit PS4-, PS5- & Xbox-Spielen wie Elden Ring & CoD Vanguard

Heute ist der letzte Tag, an dem ihr bei Saturn und bei MediaMarkt drei Spiele für PS4, PS5, Xbox oder PC kaufen könnt und nur zwei bezahlen müsst. Wie üblich müsst ihr nur drei Spiele zusammen in den Warenkorb legen und bekommt dann das günstigste geschenkt. Das Angebot gilt für fast das gesamte Spielesortiment für die genannten Plattformen, mit nur wenigen Ausnahmen wie beispielsweise Vorbestellungen und Downloads. Die Übersicht über die Aktionen findet ihr hier:

Seit unserem ersten Artikel zu Start der Aktion haben sich ein paar der Preise geändert und es gibt neue Sonderangebote. So könnt ihr zum Beispiel gerade Call of Duty Vanguard für PS4 und PS5 oder in der Cross-Gen-Edition für Xbox für nur 24,99€ bekommen. Nur bei Saturn gibt es zudem den Death Stranding Director’s Cut für 19,99€ im Angebot. Nur bei MediaMarkt wiederum ist die Back 4 Blood Special Edition für PS4 oder PS5 auf 9,99€ reduziert, bei Saturn ist sie mit 12,99€ etwas teurer. Ansonsten gibt es in der Regel keine Preisunterschiede zwischen den beiden Händlern. Hier eine Auswahl an interessanten Titeln:

Von ein paar Ausnahmen abgesehen fallen übrigens Versandkosten von 2,99€ beziehungsweise 4,99€ bei erst ab 18 freigegebenen Spielen an. Diese könnt ihr allerdings vermeiden, wenn ihr die Spiele zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und sie dort selbst abholt.