Letzte Chance: Große 3-für-2-Aktion mit AAA-Spielehits für PS5, PS4 & Xbox endet heute!

Nur noch für ein paar Stunden könnt ihr bei MediaMarkt große, aktuelle Hits für PS5, PS4 und Xbox günstig abstauben.

Heute ist der letzte Tag der großen Gaming-Aktion bei MediaMarkt, durch die ihr drei Spiele für PS5, PS4, Xbox oder PC kaufen könnt und nur zwei bezahlen müsst. Das günstigste Spiel bekommt ihr geschenkt. Die Aktion gilt für alle verfügbaren Spiele für die genannten Plattformen im Sortiment von MediaMarkt, also sogar für gerade erst erschienene Spiele und viele der größten Hits aus 2023. Hier kommt ihr zur Übersicht:

Ausgeschlossen sind nur Vorbestellungen sowie Spiele, die von Drittanbietern über den Marktplatz von MediaMarkt verkauft werden. Auch Switch-Spiele sind leider nicht Teil der Aktion. Der Sale endet pünktlich um Mitternacht.

3 für 2: So holt ihr das Beste für PS5, PS4 & Xbox heraus

13:23 Selbst das gerade erst erschienene Avatar: Frontiers of Pandora ist Teil der 3-für-2-Aktion bei MediaMarkt.

3-für-2-Aktionen lohnen sich immer am meisten, wenn man drei ungefähr gleich teure Spiele auswählt, um so nah an den maximalen Rabatt von rund 33 Prozent heranzukommen. Außerdem sollte man natürlich möglichst Spiele wählen, die es gerade ohnehin schon vergleichsweise günstig gibt oder die noch so neu sind, dass man sie noch nirgendwo sonst stark reduziert findet.

Für alle, die den Winter nutzen möchten, um mal ein paar Klassiker nachzuholen, lohnt sich gerade zudem ein Blick auf die PS4-Spiele aus dem PlayStation Hits-Programm. MediaMarkt hat nämlich momentan viele dieser hochkarätigen Titel für nur 9,99€ im Angebot, sodass ihr euch drei Stück für nur 19,98€ sichern könnt.

Hier ein paar Highlights aus der 3-für-2-Aktion:

Die meisten der Spiele kann MediaMarkt übrigens noch rechtzeitig vor Weihnachten liefern, sodass ihr sie verschenken oder euch selbst für die Feiertage eindecken könnt. Es gibt aber ein paar Ausnahmen, bei denen es später werden könnte, etwa bei der Cyberpunk 2077 Ultimate Edition oder bei ein paar der PS4-Hits für 9,99€. Achtet also vor dem Kauf auf das Lieferdatum auf der Produktseite, falls ihr die Spiele schnell braucht.

