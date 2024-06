Diese 3 Open World-Spiele für PS4/PS5 haben heute immer noch eine Hammergrafik

Red Dead 2 und mehr: Diese Open World-Spiele sind immer noch echte Grafikhammer.

Ich verliere mich wahnsinnig gerne in offenen Spielwelten. Insbesondere dann, wenn sie nicht nur spannende Geschichten erzählen, sondern wenn sie mich auch auf visueller Ebene beeindrucken können. Denn sind wir mal ehrlich: Es gibt doch nichts Schöneres, als den Blick über malerische Landschaften oder riesige Städte mit detaillierten Gebäuden streifen zu lassen. Nicht immer, aber oft spielt das Auge eben doch mit.

Deshalb habe ich mal ein wenig in meinem Spielearchiv gewühlt und stelle euch drei Open World-Titel für PlayStation vor, die meiner Meinung nach auch heute noch eine wahnsinnig gute Figur machen.

Red Dead Redemption 2

5:02 GTA 5 vs. Red Dead Redemption 2 - Wie stark hebt sich Red Dead Redemption 2 von GTA 5 grafisch ab?

Release: 26. Oktober 2018

26. Oktober 2018 Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Die Open World von Red Dead Redemption 2 setzte im Jahr 2018 auf visueller Ebene neue Maßstäbe und kann sogar heute noch mit aktuellen Genrevertretern mithalten. Schneebedeckte Berge, staubige Wüsten, weite Felder, Gebirgsseen und tosende Wasserfälle – all das sieht wirklich atemberaubend aus.

Und nicht nur das: Kaum eine andere Spielwelt bietet so viele Details wie der raue Westen des Action-Spiels von Rockstar. Die Open World von Red Dead 2 ist dadurch keineswegs nur eine malerische Kulisse, sondern ist lebendig und lädt zum Erkunden ein.

Horizon Forbidden West

12:35 Horizon Forbidden West - Test-Video zum Open-World-Blockbuster für PlayStation

Release: 18. Februar 2022

18. Februar 2022 Plattformen: PS4, PS5

Horizon Forbidden West hat mittlerweile über zwei Jahre auf dem Buckel, gehört aber ohne Zweifel immer noch zu den hübschesten PlayStation-Games. Aloys zweiter Open World-Ausflug glänzt mit traumhaft schönen Landschaften, die mit dichten Gräsern, Büschen, Bäumen und kristallklaren Gewässern übersät sind. Und nicht nur das: Der große Star des Acton-RPGs sind die fantastisch designten Maschinenwesen, die vor Details nur so strotzen.

The Witcher 3: Wild Hunt

2:01 The Witcher 3: Wild Hunt - Trailer zum kostenlosen Next-Gen-Upgrade - Trailer zum kostenlosen Next-Gen-Upgrade

Release: 18. Mai 2015

18. Mai 2015 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Switch

Kommen wir zum ältesten Kandidaten dieser kleinen Liste: The Witcher 3. Das Fantasy-RPG von CD Projekt Red kann sich auch ganze neun Jahre nach dem ursprünglichen Release mehr als sehen lassen, finde ich.

Die Charaktermodelle in The Witcher 3 sind zwar ein wenig in die Jahre gekommen, aber landschaftlich gleicht das Spiel nach wie vor einem Gemälde aus der Romantik: Die purpurnen Sonnenuntergänge in Weißgarten finde ich heute genauso magisch und wunderschön wie im Jahr 2015.

Und durch die dichten Wälder zu streifen und den knackenden Ästen im Wind zu lauschen, löst bei mir einen riesigen Entdeckerdrang aus. Verdammt, jetzt will ich das Spiel wieder starten!

Und an dieser Stelle seid wie immer ihr gefragt: Welche Open World-Spiele sind eure Lieblinge in Sachen Grafik?