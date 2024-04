Spieler zockt 3.263 Stunden lang Steam-Spiel und schreibt negatives Review - Entwickler antwortet ihm patzig

Obwohl er so viel Spielstunden in Hearts of Iron IV verbracht hat, schreibt er eine negative Kritik.

Viele Spieler*innen versenken unzählige Stunden in ihre liebsten Games. Sollte ein Titel keinen Spaß machen, gibt es noch genügend Auswahl für einen anderen Zeitvertreib. Doch ein Spieler hat 3.263 Stunden in das Strategiespiel Hearts of Iron IV gesteckt und ist trotzdem nicht zufrieden.

Auf Steam hat er nach so einer enormen Spielzeit nun eine Wertung abgegeben, in der er das Spiel nicht weiterempfehlen kann. Sogar der Entwickler hat auf das Review geantwortet - allerdings nicht so, wie viele Fans es sich von ihm gewünscht hätten (via MeinMMO).

Das denkt der Spieler über Hearts of Iron IV

Wieso kann er es nicht weiterempfehlen? Der Spieler wirft dem Entwickler vor, dass er mehr darauf aus sei, Geld mit dem Spiel zu machen als essenzielle Probleme zu beheben. Darunter fallen für ihn die folgenden Punkte:

Nackte Soldaten überleben bei -50 °C

Spieler können Flughäfen für den Gegner bauen, auf eigene Kosten

Soldaten können nur bestimmte Flugzeuge vom Himmel schießen und brauchen dafür spezielles Equipment

Generäle sind unsterblich

Außerdem seien in den letzten zwei Jahren acht Bugs gemeldet worden, von denen keiner bis heute gefixt wurde. Doch er kann dem Spiel auch einige positive Dinge abgewinnen. Es mache trotz all der Kritik Spaß und es gäbe kein Spiel, das annähernd so gut wäre.

Mittlerweile hat der Spieler sogar einige Stunden mehr in Hearts of Iron IV verbracht. Er steht momentan bei 3.275 Stunden. So schlimm kann das Spielerlebnis also wirklich nicht sein.

Wie reagiert der Entwickler? Rund zwei Wochen später antwortete der Entwickler mit nur zwei Sätzen. Die Antwort wirkt dabei patzig, weil sich der Spieler die Mühe gemacht hat, viele Kritikpunkte an Hearts of Iron IV aufzuzählen. Der Entwickler geht auf keinen einzigen Punkt ein.

Die Übersetzung der Antwort könnt ihr euch hier durchlesen:

Es tut mir leid zu hören, dass deine 3.263 Stunden von Hearts of Iron IV eine Enttäuschung waren. Wir werden uns bemühen, deine 3264. Stunde so erfüllend wie möglich zu gestalten.

Die Community ist dabei gespalten: Sie denkt zum einen, dass der User recht habe. Ohne die DLCs und Mods wirke das Spiel nicht fertig entwickelt. Andere wiederum können nicht nachvollziehen, dass ein Spieler nach so vielen Stunden eine negative Wertung abgibt.

Der Entwickler schreitet sogar selbst ein: Er fügte vor rund einer Woche hinzu, dass die Leute entspannt bleiben sollten. Der Spieler und der Entwickler stünden in Kontakt und haben sich vor Wochen in einer konstruktiven Diskussion ausgetauscht.

Könnt ihr so eine Bewertung nachvollziehen? Was haltet ihr von der Reaktion des Entwicklers?