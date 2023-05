Sterbender 3DS hat überraschend Update bekommen - und das verhindert, dass ihr Mist baut

Der 3DS hat ein Update gegen Mods und Raubkopien erhalten.

Man sollte meinen, dass der in die Jahre gekommene 3DS heutzutage kaum noch jemanden interessiert. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall! In Retro-Kreisen und sogar beim jüngeren Publikum auf TikTok erlebt der kompakte Handheld mit einzigartiger 3D-Funktion eine zweite Renaissance.

Und zwar aus diesem Grund: Der 3DS lässt sich über zig Wege modifizieren, wodurch sich mit ihm ziemlich coole Sachen anstellen lassen. eBooks können zum Beispiel abgespielt und benutzerdefinierte Themen ausgewählt werden.

Der Hauptfokus liegt jedoch vermehrt auf Raubkopien, weshalb die Reaktion von Nintendo, ein System-Update dagegen zu veröffentlichen, wenig überraschend ist.

Das Firmware-Update mit der Versionsnummer 11.17.0-50E ist in der Nacht zum 23. Mai erschienen und bringt wie gewöhnlich laut Nintendo "Verbesserungen der Systemstabilität und weitere Anpassungen".

Eine ziemlich unpräzise Angabe, die sich auf ein paar Änderungen im Hintergrund bezieht. Dieses Mal ist der sogenannte bannerbomb3-Exploit dran. Der nutzt eine Schwachstelle bei der Datenverwaltung von ehemaligen Nintendo DSi-Titeln aus, um die Sicherheitsmaßnahmen von Nintendo auszuhebeln und die Grundlagen für einen Jailbreak zu schaffen.

Mit bannerbomb3 fällt eine entscheidende Möglichkeit weg, um den 3DS ohne zusätzliches Zubehör oder einen zweiten Handheld mit einem Jailbreak zu versehen.

Dadurch steigt die Hürde für Interessierte deutlich an, unüberwindbar ist sie aber nicht. Wurde ein 3DS zuvor schon mit einem speziell angepassten Betriebssystem modifiziert, hilft auch das Systemupdate nicht und der Jailbreak bleibt bestehen.

Zudem gibt es noch viele weitere Exploits, die Nintendo bislang nicht entfernt hat und die sich wahrscheinlich auch nicht so leicht patchen lassen. Und es steht natürlich auch offen, ob bannerbomb nicht in einer veränderten Variante zurückkommt.

Jailbreaks sind insbesondere dadurch verführerisch, da der 3DS-eShop kürzlich geschlossen wurde. Mehr darüber haben wir hier zusammengetragen:

Gleichzeitig zur Abschaltung ist nämlich ist ein riesiger Trend auf der Social Media-Plattform TikTok mit gemoddeten 3DS-Handhelds entstanden. In millionenfach geklickten Videos wird offen zu Raubkopien und illegaler Emulation aufgerufen.

Häufig wird die Erstellung der Videos mit "Lernzwecken" begründet, wie falsch diese Annahme ist, brauchen wir euch aber wahrscheinlich nicht erzählen.

Ein Jailbreak an sich ist per Gesetz nicht verboten, da ihr nur eure selbstgekauften Geräte modifiziert. Das bestätigt beispielsweise der bekannte Rechtsanwalt und Youtuber Christian Solmecke der Kanzlei WBS in einem seiner Videos. Der Erwerb von Raubkopien ist aber selbstverständlich illegal, genau wie die Verbreitung. Seht also auf jeden Fall davon ab!