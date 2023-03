Nintendo-Fans können jetzt um die 1.000 Spiele, die es nur digital gab, gar nicht mehr kaufen.

Das Ende naht nicht mehr, das Ende ist jetzt da. Nintendo hat die eShops von Wii U und Nintendo 3DS endgültig abgeschaltet. Ihr könnt darin seit heute, dem 28. März nichts mehr kaufen. Das heißt gleichzeitig, dass nun rund 1.000 Spiele gar nicht mehr gekauft werden können, weil es sie nur digital gab.

Digital Only-Titel für Wii U und 3DS können gar nicht mehr gekauft werden

Darum geht's: Dass Nintendo den eShop für 3DS und Wii U abschaltet, steht schon lange fest – und wurde umfangreich debattiert. Nun ist der Tag gekommen, an dem sich die Pforten endgültig schließen. Mit dem Ergebnis, dass viele, viele Spiele gar nicht mehr gekauft werden können.

Manche Spiele gibt's weiterhin: Auch wenn der eShop dicht gemacht wurde, gibt es womöglich noch irgendwo physische Exemplare bestimmter 3DS- und Wii U-Titel im Handel. Gebraucht oder aus zweiter Hand können mit Sicherheit noch viele berühmte Spiele ergattert werden.

Problematisch bei rein digitalen Titeln: Bei den Spielen, die es nie als physische Version auf Disk, Karte oder Cartridge gab, sieht die Sache aber anders aus. Digital-only-Titel können jetzt schlicht gar nicht mehr gekauft werden, nirgendwo.

Insgesamt wohl 1.000 Spiele: Wie eine umfangreiche und spannende Analyse von Video Games Chronicle zeigt, betrifft das Problem "bis zu 1.000" Spiele, die jetzt unwiederbringlich verloren gegangen sind. Sie schlummern vielleicht noch auf einigen Festplatten, aber können eben nicht mehr offiziell erworben werden.

Diese Titel gehören laut umfangreicher Analyse zu den verlorenen 3DS- und Wii U-Spielen

Um die 450 Wii U-Spiele, die es nur digital gab – darunter waren zum Beispiel die folgenden Titel:

Amiibo Tap: Nintendo’s Greatest Bits

Dr Luigi

Mini Mario & Friends: Amiibo Challenge

Pokémon Rumble U

Zusätzlich verschwinden manche Spiele nur in einzelnen Regionen. Wenn die Titel keine physischen Veröffentlichungen erhalten haben, sind sie dort jetzt auch komplett weg vom Fenster. Das betrifft zum Beispiel Art Academy: Home Studio, Mario vs Donkey Kong: Tipping Stars und FAST Racing Neo in Nordamerika.

Rund 600 3DS-Spiele, die digital-only waren – dazu zählen viele Titel wie die folgenden, die weg sind:

Excitebike

Kid Icarus

Kirby’s Adventure

Dr Mario: Miracle Cure

Pokémon Picross

Neben region-locked Spielen und digital-only-Titeln, die verschwinden, gibt es auch viele 3DS-Neuauflagen, die so aus dem Angebot fliegen. Das heißt, dass manche Spiele zwar durchaus noch erhältlich sein könnten, aber eben nicht in der spezifischen 3DS-Version.

Neben den vielen rein digital erhältlichen Spielen betrifft die Abschaltung der Nintendo-Stores auch die Virtual Console-Titel. Insgesamt verschwinden 530 Spiele aus dem Emulator-Angebot, von denen ungefähr 335 aktuell auch nicht über das Nintendo Switch Online-Abo spielbar sind. Das kann sich aber natürlich noch ändern.

Welche Titel werdet ihr ganz besonders vermissen? Habt ihr vor Abschaltung noch schnell zugeschlagen oder bereut ihr vielleicht, bestimmte Titel nicht gekauft zu haben, als es noch ging?