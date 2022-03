Sowohl bei Amazon als auch bei Otto gibt es gerade 4K-Fernseher von Hisense günstig im Angebot. Bei Amazon bekommt ihr den Hisense AE7000F in drei verschiedenen Größen günstiger, die kleinste Version mit 43 Zoll kostet nur noch 299 Euro. Laut Vergleichsplattformen gab es das Modell zu letztem Mal zum Black Friday zu einem so günstigen Preis.

Falls ihr es gern etwas größer hättet, bietet Amazon den Hisense AE7000F auch in 58 Zoll günstiger an, und zwar für 439 Euro an. In diesem Fall kommt ihr aber günstiger weg, wenn ihr euch bei Otto den fast identischen Hisense AE7010F in 58 Zoll holt, den es dort in den Angeboten der Woche für nur 399 Euro gibt. Auch in diesem Fall handelt es sich laut Vergleichsplattformen um den günstigsten Preis seit den Black Friday Sales im letzten Jahr.

Die Angebote der Woche bei Otto laufen noch bis Dienstag. Falls ihr seit mindestens zwei Jahren nichts mehr bei Otto bestellt habt, könnt ihr euch noch 15 Euro Extrarabatt und zudem eine kostenlose Liefer-Flatrate für sechs Monate sichern. Mehr dazu erfahrt ihr auf der Infoseite zu Otto UP.

Was bietet der Hisense AE7000F?

Bild: Der Hisense AE7000F ist ein 4K-Fernseher der unteren Preisklasse, der sich im Vergleich zu ähnlich günstigen Konkurrenten bei der Bildqualität ziemlich gut schlägt. Das liegt nicht zuletzt am kontrastreichen VA-Panel. Wie üblich bei Low-Budget-Modellen ist die Spitzenhelligkeit aber eher niedrig, weshalb HDR nicht so gut ausgenutzt werden kann. Auch auf aufwendige Features wie Full Array Local Dimming muss man verzichten.

244 2 Mehr zum Thema Die besten Gaming-4K-TVs 2022 - Vergleich für PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series

Gaming: Exakte Testdaten zum Input Lag haben wir für dieses konkrete Modell leider nicht, er dürfte aber wie bei ähnlichen Hisense-Modellen zwischen 10 und 15 ms bei 60 Hz liegen. Das sind gute Werte fürs Gaming. Ein 120-Hz-Display oder gar HDMI 2.1 gibt es zu diesem Preis aber nicht. Auch mit der PS5 oder der Xbox Series X bleibt ihr somit auf maximal 60 fps bei 4K-Aufösung beschränkt.

Betriebssystem: Der Hisense AE7000F benutzt Hisenses hauseigenes Betriebssystem VIDAA U. Dieses läuft stabil und ist recht komfortabel zu bedienen, der App-Support ist aber etwas beschränkt. Die meisten größeren Streaming-Dienste wie Amazon Prime, Netflix, Youtube oder DAZN werden zwar unterstützt. Für manche kleinere Streaming-Angebote muss man aber auf externe Geräte wie den Amazon Fire TV Stick oder die Konsole ausweichen oder den integrierten Webbrowser nutzen.