Meine OLED-Empfehlung für Gaming: Einer der besten 4K-TVs 2025 überzeugt mit 144 Hz, krasser Bildqualität und dem besten Preis!

Im Amazon-Angebot gibt’s einen 65 Zoll großen OLED-TV für 4K-Gaming mit 144 Hz jetzt viel günstiger!

Wenn ihr auf der Suche nach dem ultimativen Upgrade für euer Gaming- und Heimkino-Setup seid, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Der LG OLED evo C5 vereint bewährte OLED-Technologie mit hervorragender Gaming-Performance mit satten 144 Hz. Für mich ist er deshalb meine beste Empfehlung als Gaming-TV 2025 und jetzt im Amazon-Angebot!

Top-Bildqualität: Warum der LG OLED C5 einer der beliebtesten OLED-TVs der Welt ist

Der LG C5 nutzt die OLED Evo-Paneltechnologie, die im Vergleich zu älteren OLEDs noch einmal deutlich mehr Helligkeit liefert – ein wichtiger Schritt, um HDR-Inhalte noch besser darzustellen. Gleichzeitig bleiben die fundamentalen Vorteile eines OLED-TVs natürlich erhalten.

Da bei einem OLED jedes Pixel selbst leuchtet, können dunkle Szenen mit absoluter Tiefe und ohne jegliches Blooming, also sogenannte Lichthöfe (auch „Halo-Effect") dargestellt werden. Dies bringt nicht nur Spiele in einer unerreichten Atmosphäre rüber! Auch Filme, Serien und Fernsehen haben auf so einem Oberklasse-Gerät ein bislang kaum vorstellbares Level erreicht.

Ich nutze seit Jahren privat OLED-TVs. Für mich sind es nach wie vor die besten Fernseher der Welt.

Abseits des Kontrasts sorgt der neue Prozessor von LG für eine mehr als lobenswerte Bildverarbeitung. Das spielt besonders beim Streaming eine große Rolle, denn Inhalte von Netflix, Amazon Prime und Co. sind stark komprimiert und der C5 stellt sie trotzdem in bester Manier dar. Der LG OLED evo C5 gehörte zu den besten Angeboten zum Black Friday 2025 und ist in der Größe von 65 Zoll immer noch drastisch reduziert.

Bei GameStar TECH bin ich übrigens für die umfangreiche TV-Kaufberatung verantwortlich. Wenn ihr noch viel mehr über OLED-TVs und andere Technologien erfahren oder weitere Empfehlungen aus anderen Preisklassen wollt, dann schaut mal vorbei!

Der in meinen Augen beste 4K Gaming-TV 2025 – perfekt für PS5 und Xbox

Eine Stärke von OLED‑TVs, die meiner Meinung nach zu wenig Beachtung findet, ist die extrem schnelle Reaktionszeit. Bei keiner anderen Technologie ändern einzelne Pixel so schnell ihren Zustand wie bei einem OLED. Das heißt, dass ihr in Bewegung, bei gleicher Bildrate, das um Welten schärfere Bild seht – ein gigantischer Vorteil beim Gaming!

LG untermautert das mit soliden Gaming-Funktionen, die wirklich keine Wünsche offenlassen. ALLM, VRR inklusive Nvidia G-Sync und AMD FreeSync Premium Pro Unterstützung sind genauso an Bord, wie vier vollwertige HDMI 2.1-Anschlüsse. Das macht den C5 zum idealen Partner für die PlayStation 5 und Xbox Series X. Diese Ports sind in der Lage, die volle Bandbreite zu übertragen, die für 4K-Auflösung bei einer Bildwiederholrate von 120 Hz und mehr nötig ist. Wenn ihr einen potenten Gaming-PC an den 65-Zöller hängt, profitiert ihr sogar von 144 Hz.

Überzeugt euch jetzt selbst und holt euch den LG OLED evo C5 in 65 Zoll bei Amazon günstiger!