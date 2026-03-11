94 Punkte auf Metacritic: Dieser PS5-Hit ist eine Liebeserklärung an die Gaming-Geschichte!

Manche PS5-Bestseller weiß man erst zu schätzen, wenn man sie gespielt hat. Dieses Game ist einer davon.

Es gibt echte Ausnahmespiele, die in eine ganz andere Kerbe schlagen als ein actionreiches Call of Duty, ein God of War oder EAs FC26. Manche Spiele sind wie Heimkommen, sie sind gute Laune, Wohlfühlen und richtige Stimmungskanonen.

Dieser PS5-Bestseller ist einer davon – und er bekommt fortlaufend Bestwertungen!

Dieses PS5-Spiel ist eine Liebeserklärung an die Gaming-Geschichte!

Das PS5-Spiel, um das es hier geht, ist natürlich Astro-Bot. Was auf den ersten Blick nach nichts Besonderem aussieht, entpuppt sich beim Spielen als eine absolute Perle. Nicht ohne Grund gehört es zu den bestbewerteten PS5-Spielen überhaupt! Hier kommt ihr direkt zum Amazon-Angebot und ich habe noch weitere PS5-Deals für euch gefunden:

PS5-Phänomen Astro-Bot: Darum ist das so ein Hit

0:30 Neues PS5-Exclusives erntet jede Menge Lob und 90er Wertungen - Accolades Trailer zu Astro Bot

Wer mit einer Konsole im Zimmer aufgewachsen ist, wird bei Astro Bot alle paar Meter innehalten. Überall verstecken sich kleine Bots, die wie die Helden unserer Kindheit verkleidet sind. Da steht plötzlich ein winziger Kratos mit seinem Bart, dort schleicht ein kleiner Solid Snake im Pappkarton vorbei.

Es ist diese Art von Nostalgie, die nicht aufdringlich ist, sondern sich anfühlt, als würde man ein altes Fotoalbum mit einem guten Freund durchblättern. Es gibt so viele kleine Momente zum Schmunzeln, weil man merkt, mit wie viel Liebe zum Detail hier gearbeitet wurde. Jedes Kostüm, jede Animation erzählt eine Geschichte von über 30 Jahren Gaming-Kultur. Astro-Bot ist ein Spiel für Leute, die Spiele lieben.

Astro-Bot schöpft das Potenzial des DualSense Controllers richtig aus!

Was Astro-Bot aber auch herausragend gut macht, ist die Integration des Feedbacks mit dem PS5-Controller. Das ist so genial, dass es sogar einen einzigartig coolen Astro Bot PS DualSense Controller gibt!

Du spürst den Widerstand, wenn Astro durch tiefen Sand stapft.

Das sanfte Prasseln von Regentropfen auf seinem metallischen Kopf überträgt sich als feines Vibrieren direkt in deine Handflächen.

Wenn er über Glas läuft, klingt und fühlt es sich so zerbrechlich und klar an, dass man fast den Atem anhält.

Warum wir solche Spiele wie Astro Bot brauchen

Der Astro Bot Joyful Limited Edition PS5 DualSense Controller macht genauso gute Laune wie das Spiel selbst.

In einer Welt voller düsterer Shooter und komplexer Open-World-Epen ist Astro Bot die pure Unschuld. Es ist ein Spiel, das keine Angst davor hat, einfach nur Spaß zu machen. Es gibt keine komplizierten Talentbäume oder düstere Wendungen – nur du, ein kleiner Roboter und eine Welt voller Wunder.

Es erinnert uns daran, warum wir als Kinder angefangen haben zu spielen: Um zu staunen. Um zu entdecken, was hinter der nächsten Ecke wartet. Und um am Ende eines Levels mit einem breiten Grinsen dazustehen.

Daher kann ich euch nur raten: Spielt dieses Spiel und seid einfach mal wieder Kind.