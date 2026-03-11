Neue Infos zu Time Attack und Drag-Races in der Open World machen mir noch mehr Bock auf Horizon 6!

Es gibt wieder neue Infos zu Forza Horizon 6 in Japan – insbesondere zur Open World!

Es besteht die realistische Chance, dass es das beste Rennspiel meines Lebens werden könnte: Forza Horizon 6. Mein Hunger nach neuen Trailern und neuen Informationen zum Open-World-Rennspiel ist riesig, und vor Kurzem haben wir endlich ein paar spannende Neuigkeiten bekommen!

Die Spielwelt in Japan wird in Forza Horizon interaktiver denn je, und das macht mir noch mehr Bock auf das Spiel, auf das ich schon so viele Jahre warte.

Endlich neue Infos zu Forza Horizon 6!

Ehrlich gesagt geht mir aktuell alles rund um Forza Horizon 6 etwas zu langsam. Ich bin hauptsächlich deshalb so ungeduldig, weil die Vorfreude auf das Spiel schon jetzt so groß ist. Gut, dass wir in den vergangenen Tagen wieder spannende Neuigkeiten bekommen haben, die ich hier kurz mit euch durchgehen möchte.

Time Attack Strecken und Leaderboards in der Open World von Horizon 6

Schon aus dem Gameplay-Reveal zum Spiel war ja bekannt, dass es sogenannte Time Attack Events in der Spielwelt geben wird, an denen wir ohne Menü und Ladebildschirm teilnehmen und um Rundenzeiten kämpfen können.

In Forza Horizon 6 werden auch „gebrauchte“, umgebaute Fahrzeuge in der Spielwelt und vor Rennstrecken stehen, die ihr kaufen und auf Wunsch sofort fahren könnt.

Im Interview mit IGN haben die Entwickler jetzt weitere Details dazu verkündet. So werden euch nicht nur die Runden-, sondern auch Split-Zeiten angezeigt und sogar das Delta zu eurer schnellsten Runde berechnet. Die optimalen Kennzahlen also, um genau herauszufinden, wo ihr schon schnell seid und wo noch kostbare Zeit auf der Strecke liegen bleibt.

Die Ergebnisse werden live auf großen Anzeige-Tafeln in der Spielwelt gezeigt. Dort seht ihr nicht nur die absoluten Rekordhalter, sondern auch die Bestzeiten eurer aktuellen Fahrzeugklasse im Vergleich mit eurer Zeit. Das bindet uns als Spieler besser in die Spielwelt ein, als je zuvor, und es motiviert nachhaltig zur Interaktion mit den anderen Fahrerinnen und Fahrern um uns herum.

Den optimalen Controller, um in Horizon 6 an meinen Rundenzeiten zu feilen, habe ich übrigens erst letztens nach langer Suche endlich gefunden!

Nicht perfekt, aber trotzdem genial: Beschleunigungsrennen werden spannender und interaktiver

Ähnlich sieht auch der Ansatz bei den Beschleunigungsrennen aus. Die Entwickler sprachen im Interview davon, dass sie beobachtet haben, was die Community in bisherigen Teilen so getrieben hat, um daraus neue Funktionen zu basteln. Wer Forza Horizon 4 oder 5 online gespielt hat, der weiß genau, was Sache war, wenn das Fahrzeug nebenan dreimal gehubt hat: ein Drag-Race!

Klar könnt ihr auch in Forza Horizon 6 noch spontane Rennen per Hupe oder Chat-Nachricht einläuten, aber die neuen Drag-Races machen das doch besser und spannender finde ich.

Auf den insgesamt drei Dragstips in der Spielwelt von Japan finden sich in Horizon 6 jetzt Startampeln, die für alle Spielerinnen und Spieler synchron laufen. Auf Gameplay-Clips davon müssen wir aktuell leider noch verzichten. Bei der genauen Beschreibung der Entwickler fand ich eine Sache etwas schade, eine andere dafür unfassbar gut.

Wenn ihr in den Startbereich solch einer Ampel fahrt, könnt ihr euer Fahrzeug mit einem Tastendruck an der Startlinie positionieren. Ich hätte mir für mehr Immersion eine manuelle Aufstellung gewünscht, aber so können sich auch Ungeübte an den neuen Beschleunigungsrennen erfreuen. Dafür habe ich umso mehr darüber gejubelt, dass wir in Forza Horizon 6 endlich (!!!) selbst für den Start eines solchen Rennens verantwortlich sind.

Dadurch spielt die eigene Reaktionszeit auch im Spiel eine angemessene Rolle – wer zu spät losfährt, verschenkt kostbare Zeit und wer zu früh startet, muss eben nochmal ran! So und nicht anders muss ein Beschleunigungsrennen sein, finde ich.