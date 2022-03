Bei Amazon könnt ihr gerade den 4K-Fernseher LG OLED A19 in der Größe 48 Zoll zum Toppreis von 699 Euro bekommen. Laut der Vergleichsplattform Idealo gab es das 2021 erschienene Modell überhaupt noch nie günstiger. Lediglich zum Black Friday war es schon einmal zu diesem Preis zu bekommen. Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Hier findet ihr es:

Amazon ist aber nicht der einzige Händler, der den LG OLED A19 gerade so günstig anbietet. Auch bei MediaMarkt findet ihr ihn gerade für 699 Euro, auch hier ist der Versand kostenlos:

Was bietet der LG OLED A19?

Bild: Der A19 ist eine Variante des LG OLED A1, der LGs günstigster OLED-Fernseher aus 2021 ist. Die Bildqualität ist dennoch hervorragend, was natürlich nicht zuletzt an der OLED-Technik mit ihrem perfekten Schwarz liegt. Der einzige bedeutende Unterschied im Vergleich zum teureren LG OLED B19 besteht darin, dass der LG OLED A19 lediglich ein 60-Hz-Display besitzt, weshalb schnelle Bewegungen nicht ganz so flüssig dargestellt werden. Bei dem mit 48 Zoll vergleichsweise kleinen Display lässt sich das allerdings deutlich leichter verkraften als bei großen Varianten.

Gaming: Da der LG OLED A19 nur ein 60-Hz-Display besitzt, gibt es natürlich auch kein richtiges HDMI 2.1 mit 4K 120 fps. Ihr müsst euch also auch mit der PS5 oder der Xbox Series X mit maximal 60 fps bei 4K-Auflösung zufriedengeben. Ansonsten ist der LG OLED A19 aber sehr gut als Gaming-Fernseher geeignet, unter anderem aufgrund seines niedrigen Input Lags von 10 ms. Auch ALLM wird unterstützt. Der Fernseher schaltet beim Spielen an der Konsole also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

OS & Sound: Der LG OLED A1 verwendet LGs hauseigenes Betriebssystem WebOS, das einen umfangreichen App-Support bietet und sich zudem recht komfortabel bedienen lässt. Beim Sound schneidet der LG OLED A1 ganz ordentlich ab. Die Lautsprecher sind von relativ guter Qualität, sie sind jedoch nicht sehr kraftvoll, sondern bieten mit einer Gesamzleistung und 20 Watt nur den üblichen Standard.