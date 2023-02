Günstiger geht’s kaum: 4K QLED Smart TV mit HDMI 2.1 & 120 Hz für nur 599€ im Angebot

Bei Coolblue läuft gerade mit den sogenannten Unfassparwochen ein großer Sale mit hunderten Sonderangeboten aus dem Technikbereich. Darunter finden sich natürlich auch ein paar hochkarätige 4K Smart TVs, die gut fürs Gaming geeignet sind. Besonders günstig ist beispielsweise der mit 120-Hz-Display ausgestattete QLED-Fernseher TCL C731, den ihr in der Größe 55 Zoll schon für 599€ bekommen könnt. Weder dieses Modell noch die ähnlichen Varianten C735 und C739 gibt es laut Vergleichsplattformen gerade irgendwo günstiger.

Generell sind 4K-Fernseher mit Features wie QLED, 120 Hz und HDMI 2.1 selten zu so niedrigen Preisen zu finden. Falls ihr es noch eine Stufe größer wollt, könnt ihr übrigens auch die 65-Zoll-Version im Angebot bekommen, und zwar für für 799€. Die Übersicht über sämtliche Angebote der Unfassparwochen bei Coolblue, zu denen zum Beispiel auch Laptops, Tablets und Gaming-Headsets gehören, findet ihr hier:

Was bietet der TCL C731 QLED-TV?

Gutes Bild zum moderaten Preis: Der TCL C731 ist ein 4K-Fernseher der gehobenen Mittelklasse aus 2022 und eine von mehreren Varianten des TCL C73. Für seinen Preis bietet er eine sehr gute Bildqualität, die er vor allem seinem kontrastreichen VA-Panel und der QLED-Technik zu verdanken hat. Letztere sorgt durch eine zusätzliche Filterschicht für eine bessere Farbdarstellung. Außerdem ist die Spitzenhelligkeit etwas höher als bei Low-Budgets-TVs, was gut für die Darstellung von HDR ist. Mit High-End-Fernsehern kann der TCL C731 in dieser Hinsicht aber trotzdem nicht mithalten, außerdem bietet er nicht das perfekte Schwarz von OLED-TVs.

Sehr gut fürs Gaming: Beim Gaming macht der TCL C731 eine sehr gute Figur. Er verfügt über HDMI 2.1, wodurch mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K-Auflösung bei bis zu 120 fps möglich ist. Auch VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt. Der Fernseher schaltet beim Spielen an der Konsole also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Der Input Lag fällt mit nur 5,7 ms bei 120 Hz sehr niedrig aus.