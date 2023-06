Günstiger geht’s kaum: 4K Smart TV mit 120 Hz & HDMI 2.1 für PS5 zum Toppreis abstauben

Noch für ein paar Stunden gibt es bei MediaMarkt und Saturn die Mehrwertsteuer auf viele 4K Smart TVs geschenkt.

Bis 9 Uhr am Montagmorgen könnt ihr bei MediaMarkt und bei Saturn auf viele Produkte einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer bekommen, was in einigen Fällen zu sehr günstigen Preisen führt. Falls ihr beispielsweise nach einem günstigen und trotzdem guten 4K Smart TV sucht, der auch gut fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X geeignet ist, können wir euch den Hisense U77HQ empfehlen. Bei der 55 Zoll-Version sinkt der Preis von 649€ auf 545,38€:

Es kommt sogar noch besser: Ihr könnt nämlich zusätzlich 50€ Cashback bekommen, wenn ihr den Fernseher spätestens bis zum 31. Juli auf der Hisense-Aktionsseite registriert. Effektiv zahlt ihr dann also nur noch 495,38€. Falls der Hisense U77HQ bei MediaMarkt schon ausverkauft sein sollte, wenn ihr diesen Artikel lest, findet ihr ihn vielleicht noch bei Saturn.

Was bietet der Hisense U77HQ 4K Smart TV?

Dank HDMI 2.1 ist der Hisense U77HQ sehr gut fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X geeignet.

Toll fürs Gaming: Der Hisense U77HQ ist einer der günstigsten 4K Gaming-Fernseher auf dem Markt, der 120Hz und HDMI 2.1 bietet. Mit der PS5 oder der Xbox Series X ist dadurch Gaming in 4K-Auflösung bei bis zu 120fps möglich. Der Input Lag fällt mit 7 bis 8 ms bei 120Hz sehr niedrig aus, was euch vor allem in schnellen Multiplayerspielen nutzt. Durch ALLM schaltet der Fernseher beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

Gutes Bild mit hohem Kontrast: Bei der Bildqualität gehört der Hisense U77HQ zum oberen Ende der Mittelklasse. Wie die QLED-TVs von Samsung verwendet er Quantum Dots zur Verbesserung der Farbdarstellung. Ein VA-Display und Full Array Local Dimming sorgen zudem für hohen Kontrast. Mit hochwertigen OLED-TVs kann er zwar trotzdem nicht ganz mithalten. Angesichts seines viel günstigeren Preises ist es aber erstaunlich, wie nahe der Hisense U77HQ an sie herankommt.

MwSt-Aktion: PS5 und Nintendo Switch im Angebot

Die Mehrwertsteuer-Aktion bei Saturn und MediaMarkt hat natürlich auch abgesehen von 4K-Fernsehern noch viele Schnäppchen zu bieten. Im Gaming-Bereich gibt es unter anderem Bundles mit der PS5 Disc Edition und die Nintendo Switch in der normalen und der OLED-Version zu sehr günstigen Preisen. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

Weitere günstige Sonderangebote findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: