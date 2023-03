4K Smart TVs in den Amazon Frühlingsangeboten: Sony Gaming TV mit HDMI 2.1 & 120 Hz günstig

In den Amazon Frühlingsangeboten findet ihr jede Menge günstige 4K-TVs, auch hochwertige Geräte mit 120 Hz und HDMI 2.1.

Bei Amazon laufen noch bis morgen die Frühlingsangebote. Neben Gaming-Deals wie Spielen, Controllern und der Xbox Series S bekommt ihr dort auch viele andere günstige Schnäppchen wie Handys, Laptops und natürlich jede Menge 4K Smart TVs. Von Low-Budget-Fernsehern bis hin zu hochwertigen OLED-TVs mit 120 Hz und HDMI 2.1 ist alles dabei. Die Übersicht findet ihr hier:

Highlight: Sony X85K mit 120 Hz und bis zu 85 Zoll

Eines der Highlights unter den TV-Angeboten ist der Sony X85K, den Amazon in sechs verschiedenen Größen von 43 bis 85 Zoll günstiger anbietet. Die Preise reichen von 679€ bis 1799€, laut Vergleichsplattformen bekommt ihr keine der sechs Varianten derzeit irgendwo anders günstiger. Ein gutes Preis-Leistung-Verhältnis bieten beispielsweise die 55-Zoll-Version mit 799€ (UVP: 1199€) oder die 75-Zoll-Version mit 1299€ (UVP: 1999€).

Den gut fürs Gaming geeigneten 4K-TV Sony X85K bekommt ihr bei Amazon in sechs verschiedenen Größen im Angebot.

Kontrastreiches Bild: Der Sony X85K ist ein 4K Smart TV der oberen Mittelklasse aus 2022. Sein VA-Panel bietet einen hohen Kontrast, außerdem verfügt er über eine deutlich höhere Spitzenhelligkeit als 4K-TVs der unteren Preisklasse, weshalb HDR besser ausgenutzt werden kann. Auch bei der Farbdarstellung schneidet der Sony X85K sehr gut ab. Mit High-End-TVs kann er aber nicht ganz mithalten, weil er kein Local Dimming bietet und deshalb bei der Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen den Kürzeren zieht.

Toll fürs Gaming: Fürs Spielen ist der Sony X85K sehr gut geeignet. Er verfügt über 120 Hz und HDMI 2.1 auf zwei Anschlüssen. Dadurch ist mit der Xbox Series X und der PS5 Gaming in 4K-Auflösung mit bis zu 120 fps möglich. VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden ebenfalls unterstützt. Der Fernseher schaltet beim Spielen also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Der Input Lag ist mit circa 7 ms bei 120 Hz sehr niedrig, was euch vor allem in schnellen Multiplayer-Games einen Vorteil verschafft.

Weitere TV-Deals bei Amazon (Auswahl):

Bis morgen sollen bei den Amazon Frühlingsangeboten übrigens noch neue Tages- und Blitzangebote dazukommen, auf unserer GamePro Deals Übersichtsseite halten wir euch stets auf dem Laufenden. Hier findet ihr zudem bereits einige der Highlights: