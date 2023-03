Amazon Frühlingsangebote: Schnappt euch jetzt AAA-Spiele mit bis zu 80% Rabatt für eure PS5 und PS4

The Quarry, Assassin's Creed Valhalla oder auch Far Cry 6 gibt es mit bis zu 80% Rabatt bei den Frühlingsangeboten bei Amazon.

Die Amazon Frühlingsangebote sind gestern um 18 Uhr gestartet! Euch erwarten super gute Angebote die ihr euch bis zum Mittwoch, dem 29. März 2023 um 23:59 Uhr, gönnen könnt.

Durch Gegner mit der Axt schnetzeln in Assassin's Creed Valhalla? Oder doch lieber zu Schusswaffen in Far Cry 6 greifen? Oder wollt ihr doch was ganz Anderes und euch in The Quarry gruseln? Alle drei Spiele für die PS5 und PS4 sind bei den Amazon Frühlingsangeboten mit bis zu 80% Rabatt im Angebot.

Das Beste: Bei Far Cry 6 und Assassin's Creed Valhalla sind es sogar die Ultimate Editionen, die normalerweise wirklich sehr teuer sind. So kostet euch Far Cry 6 zum Beispiel aktuell nur 18,66€ statt der ursprünglichen 29,99€. Aber aufgepasst: Bei Assassin's Creed Valhalla spart ihr sogar bis zu knapp 70%! Hier kostet euch die Ultimate Edition für die PS4 samt kostenlosem Upgrade auf die PS5 nur 35,99€ statt der ursprünglichen 109,99%. Ja, kein Witz!

Der Horror-Spaß in The Quarry kostet euch auf der PS5 20,99€ statt der ursprünglichen 74,95€, während es für die PS4 mit 18,99€ etwas günstiger ist. Bei beiden Versionen spart ihr jedoch knapp 70%!

Also greift jetzt zu und sichert euch drei tolle Spiele für die PS5 oder PS4.

Ultimate Edition von Far Cry 6 und Assassin's Creed Valhalla

Far Cry 6 und Assassin's Creed Valhalla sind beides unfassbar gute Spiele. Ich weiß noch, wie ich damals ausgerastet bin als Far Cry 6 rauskam. Die Grafik sah wirklich unfassbar gut aus! Und sieht es auch heute noch. Dementsprechend ist es sogar umso besser, dass ihr mit der Ultimate Edition alle möglichen In-game Boni abstauben könnt.

Das alles erwartet euch in der Ultimate Edition von Far Cry 6!

Ultimate Edition von Far Cry 6

Season Pass 3 x Story-Erweiterung "Blood Dragon" Ausrüstungsset samt diversen Waffen und Fahrzeugen

Ultimate Paket Vice-Paket mit Outfits, Waffen, Fahrzeugen und Talismanen sowie einem tödlichen weißen Panther, der euch im Kampf beisteht Krokodiljäger-Paket mit Outfits, Waffen und Talismanen Dschungel-Expedition-Paket mit Outfits, Waffen und Talismanen



Bei der Ultimate Edition von Assassin's Creed Valhalla könnt ihr noch intensiver in die Welt der Wikinger eintauchen.

Ultimate Edition von Assassin's Creed Valhalla

Season Pass Zugang zu neuen epischen Inhalten, Ländereien und Ausrüstung

Ultimate Paket Berserker-Ausrüstungspaket Berserker-Siedlungspaket Berserker-Langschiffpaket Einem Satz Runen



The Quarry

11:56 The Quarry - Test-Video zum Horrorspiel der Until-Dawn-Entwickler

Die Horror Fans unter euch kennen bestimmt das Spiel Until Dawn. Ich persönlich finde Until Dawn wirklich gut, da es mir eine ganz andere Art von Horror geboten hat. Daher hatte ich große Hoffnungen, als die Entwickler von Until Dawn The Quarry angekündigt haben.

Ähnlich wie in Until Dawn spielt ihr in The Quarry eine Gruppe von jungen Erwachsenen, die den Sommer damit verbracht haben, ein Camp für Jugendliche zu leiten. An dem letzten Abend vor der Abreise möchten die Betreuer eine gemeinsame Abschlussparty feiern. Natürlich kommt aber alles ganz anders, da die Nacht sich zu einem Kampf ums Überleben herausstellt.

Schaut doch gerne in den GameStar-Test rein, um mehr über The Quarry herauszufinden. Ich habe es damals direkt zum Release mit meinem Freund gespielt und wir hatten wirklich wahnsinnig viel Spaß! Ich kann es vor allem auch denjenigen unter euch empfehlen, die sich nicht gerne allzu viel gruseln. The Quarry ist zum Glück durch sein Setting auch etwas für schwache Nerven.

