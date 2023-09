Riesiger 4K-TV im Angebot: Amazons TV-Bestseller Nr. 1 gibt’s jetzt in 85 Zoll 600€ günstiger

Bei Amazon könnt ihr jetzt einen 85 Zoll großen 4K-Fernseher von Samsung günstig abstauben.

Ihr sucht nach einem neuen Fernseher und wollt das Maximum an Größe, aber euer Budget hat seine Grenzen? Dann hat Amazon das richtige Angebot für euch: Dort bekommt ihr jetzt nämlich den erst vor wenigen Monaten erschienenen und stolze 85 Zoll großen 4K-TV Samsung CU7179 im Angebot, und zwar für 1499€. Das sind stolze 600€ weniger als die unverbindliche Preisempfehlung. Noch günstiger gibt es den Fernseher laut Vergleichsplattformen nirgendwo:

Das Angebot findet ihr alternativ übrigens auch bei MediaMarkt und bei Saturn, wo allerdings noch Versandkosten dazukommen. Hier ist der Deal Teil einer größeren Samsung-Aktion, die noch bis zum 11. September läuft. Amazon hingegen macht bislang keine Angaben zur Dauer des Angebots.

Was bietet der Samsung CU7179 4K-TV?

Der Samsung 7179 4K-TV bietet für seinen Preis eine gute Leistung, ein paar Kompromisse müsst ihr aber eingehen.

Hoher Kontrast: Der Samsung CU7179 ist ein neuer 4K-Fernseher aus 2023 und nicht ohne Grund derzeit Amazons TV-Bestseller Nr. 1. Trotz des vergleichsweise niedrigen Preises bekommt ihr eine gute Bildqualität geboten, das VA-Display sorgt für hohen Kontrast. Ein paar Kompromisse müsst ihr aber eingehen. HDR kann der Samsung CU7179 beispielsweise nicht besonders gut ausnutzen, weil die maximale Helligkeit nicht sehr hoch ist. Hier erfahrt ihr mehr:

Gute Wahl fürs Gaming: Fürs Gaming ist der Samsung CU7179 aufgrund seiner niedrigen Reaktionszeit sogar die bessere Wahl als der teurere Samsung CU8079. Trotzdem bekommt ihr auch hier, wie üblich in der Preisklasse, nur ein 60Hz-Display und kein richtiges HDMI 2.1. Auch mit PS5 und Xbox Series X bleibt ihr also auf 4K 60 fps beschränkt. Der Input Lag fällt mit circa 11 ms aber sehr niedrig aus, durch ALLM schaltet der TV beim Spielen automatisch in den Gaming-Modus.

