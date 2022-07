4K-TV für unter 200€: Dieses Schnäppchen gibt es nur für einen Tag

Bei Saturn bekommt ihr heute den 43 Zoll großen 4K-Fernseher CHiQ U43G7U günstig im Tagesangebot, nämlich für 222€ (UVP: 549€). Das ist an sich schon ein sehr günstiger Preis, aber da parallel auch noch die Saturn Card Days laufen, können Card-Mitglieder noch 10 Prozent zusätzlich sparen. Der Preis sinkt dadurch auf 199,80€. So günstig gab es das Modell laut Vergleichsplattformen noch nie. Das Angebot wurde heute Morgen um 9 Uhr gestartet und läuft für 24 Stunden, sofern es nicht schon früher ausverkauft ist.

Falls ihr noch keine Saturn Card-Mitgliedschaft habt, könnt ihr das jederzeit schnell, einfach und kostenlos online ändern. Auf der Infoseite zur Saturn Card erfahrt ihr mehr. Die Saturn Card Days laufen noch bis Sonntag. Während der Aktion bekommen Card-Mitglieder Extra-Rabatt auf tausende Produkte. Neben 4K-Fernsehern beinhaltet das beispielsweise auch Gaming-Hardware wie Headsets und Controller. Die Aktionsübersicht findet ihr hier:

Was bietet der CHiQ U43G7U?

Bild: Bei der Bildqualität schneidet der CHiQ G7U trotz des niedrigen Preises gar nicht mal so schlecht ab. Der Kontrast liegt bei circa 5000:1, was auf die Verwendung eines kontrastreichen VA-Displays hinweist. Außerdem werden HDR 10+ und Dolby Vision unterstützt, was bei einem so günstigen TV alles andere als selbstverständlich ist. Allerdings ist wie bei so ziemlich allen Low-Budget-Fernsehern die Spitzenhelligkeit recht niedrig, was bedeutet, dass die HDR-Formate nicht voll ausgenutzt werden können.

Gaming: Als Gaming-Fernseher solltet ihr nicht zu viel vom CHiQ G7U erwarten. Er hat nur ein 60-Hz-Display und kein HDMI 2.1, deshalb bleibt ihr auch mit Xbox Series X und PS5 auf maximal 60 fps bei 4K-Auflösung beschränkt. VRR und ALLM gibt es nicht. Zum Input Lag liegen uns leider keine Daten vor. Zwar wird mit einer Reaktionszeit von 6,5 ms geworben, Reaktionszeit und Input Lag sind aber zwei verschiedene Dinge. Letzterer liegt in der Regel deutlich höher.

Betriebssystem: Ein Pluspunkt ist dafür das Android-Betriebssystem, das viele Funktionen und einen sehr guten App-Support bietet. Laut Testberichten soll es zudem recht flüssig laufen, was bei so günstigen Fernsehern nicht immer der Fall ist.