4TB PS5-SSD im Angebot: Schnell Speicher günstig sichern, bevor der Preis weiter steigt!

Bei Mindfactory könnt ihr euch die Lexar NM790 PS5-SSD gerade günstig sichern, vermutlich aber nur noch für kurze Zeit.

Ihr habt euch zu Weihnachten ein paar neue Spiele gegönnt oder geschenkt bekommen und wisst nun nicht, wie ihr all das auf eurer PS5 unterbringen sollt? Kein Problem: Bei Mindfactory könnt ihr gerade die gut für PS5 geeignete NVMe SSD Lexar NM790 im Angebot bekommen. Für stolze 4TB Speicher bezahlt ihr nur 195€ – ein toller Preis für so viel Platz bei zugleich hoher Geschwindigkeit. Das Angebot findet ihr unter den sogenannten MindStars bei Mindfactory:

Mindfactory macht zwar keine genauen Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt, allerdings ist die Menge begrenzt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels sind noch rund 100 günstige SSDs verfügbar.

Die Preise für NVMe SSDs steigen wieder!

195€ sind übrigens nicht der günstigste Preis, zu dem die Lexar NM790 mit 4TB je im Angebot war. In den vergangenen Monaten hatte Mindfactory sie bereits mehrfach für 189€ angeboten. Man merkt also auch hier, dass schnelle NVMe SSDs durch die Drosselung der Produktion u.a. durch Samsung langsam wieder teurer werden.

Im Moment sind es nur ein paar Euro mehr, die ihr im Vergleich zum Bestpreis bezahlen müsst, die Preise könnten in den kommenden Monaten aber noch deutlich höher steigen. Deshalb ist es vermutlich eine gute Idee, nicht mehr lange mit dem Kauf einer neuen PS5-SSD zu warten, falls ihr schon wisst, dass ihr sowieso früher oder später eine brauchen werdet.

Was taugt die Lexar NM790 für die PlayStation 5?

Die Lexar NM790 NVMe SSD ist sehr gut für die PS5 geeignet, über einen Heatsink verfügt sie allerdings nicht.

Hohe Geschwindigkeit: Für die PlayStation 5 braucht ihr laut den offiziellen Angaben von Sony eine NVMe SSD mit einer Lesegeschwindigkeit von mindestens 5.500 MB/s. Die Lexar NM790 bringt es auf bis zu 7.400 MB/s und sorgt dadurch für kurze Ladezeiten in euren Spielen. Die Schreibgeschwindigkeit ist mit bis zu 6.500 MB/s übrigens ebenfalls sehr hoch, das ist für die PS5 aber weniger wichtig.

Kein Heatsink: Allerdings verfügt die Lexar NM790 über keinen Heatsink. Zwar funktioniert sie prinzipiell auch so in der PS5. Dann besteht aber ein gewisses Risiko, dass sie überhitzt und ihre Leistung gedrosselt wird. Falls ihr ganz sicher gehen wollt, dass ihr von solchen Problemen verschont bleibt, könnt ihr separat einen Heatsink dazukaufen. Hier ein paar Modelle, die schmal genug sind, um in die PS5 zu passen:

Weitere Schnäppchen und auch spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung könnt ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier finden: