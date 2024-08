4TB PS5-SSD günstig wie lange nicht mehr: Das ist die Chance, sich mit massenhaft Speicherplatz einzudecken!

Wer sich keine Gedanken mehr um mangelnden PS5-Speicher machen möchte, kann sich jetzt eine schnelle NVMe SSD zum Sparpreis sichern.

Der Preisanstieg bei PS5-SSDs, der im letzten Herbst begonnen hat, scheint zumindest vorerst gestoppt worden zu sein. Aktuell findet man Speicher für die Konsole wieder öfter mal günstig. Ein besonderes Schnäppchen gibt es gerade bei Mindfactory: Dort bekommt ihr aktuell die stolze 4TB große und sehr schnelle PS5-SSD Lexar NM790 laut Vergleichsplattformen günstig wie seit mehr als einem halben Jahr nicht mehr. Ihr findet den Deal unter den Mindstar-Angeboten:

Eine offizielle zeitliche Begrenzung für das Angebot gibt zwar nicht, allerdings sind die verfügbaren Exemplare auf 400 Stück begrenzt. In der Regel dauert es bei solchen Mindfactory-Angeboten nicht länger als ein paar Tage, bis Mengen dieser Größe vergriffen sind.

Die Lexar NM790: Schnelle und große PS5-SSD zum kleinen Preis

Die Lexar NM790 SSD sorgt mit ihrer hohen Geschwindigkeit beim Einsatz in der PS5 für kurze Ladezeiten.

Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.400 MB/s ist die Lexar NM790 mehr als schnell genug für den Einsatz in der PlayStation 5. Laut Sony sind für die Konsole lediglich 5.500 MB/s erforderlich. Tatsächlich liegt die Lexar NM790 damit sogar nahe am Maximum dessen, was mit dem PCIe-4.0-Anschluss überhaupt möglich ist.

Deshalb habt ihr auch nur geringe Vorteile davon, wenn ihr euch stattdessen eine teurere SSD wie die Samsung 990 Pro (aktuell bester Preis laut Vergleichsplattformen: 298€ für 4TB bei Mindfactory) holt, die noch ein kleines bisschen schneller ist. Kurze Ladezeiten in euren Spielen bekommt ihr mit beiden PS5-SSDs, den Unterschied dürftet ihr in der Praxis kaum bemerken.

Für den Einsatz der SSD in der PS5 wäre ein Heatsink wie dieser optimal. Bei der von Mindfactory angebotenen Version der Lexar NM790 ist allerdings keiner dabei.

Einen Haken gibt es allerdings: In der angebotenen Version verfügt die Lexar NM790 über keinen Heatsink. Zwar funktionieren NVMe SSDs prinzipiell auch ohne Kühlkörper in der PS5. Sony empfiehlt allerdings die Verwendung eines Heatsinks, weil es ansonsten in seltenen Fällen zur Überhitzung und dadurch zu einer Drosselung der Leistung kommen kann.

Wollt ihr das nicht riskieren, könnt ihr separat einen Kühlkörper dazukaufen, müsst dabei aber darauf achten, dass dieser nicht zu breit ist für die PS5. Hier eine kleine Auswahlliste mit Heatsinks, die in die Konsole passen:

Bei Mindfactory bekommt ihr die Lexar NM790 SSD mit 4TB Speicherplatz jetzt schon für 209€ im Angebot. Damit ist sie sogar nochmal ein Stück günstiger als beim letzten Top-Angebot bei Mindfactory vor einigen Wochen. Hier findet ihr den Deal:

