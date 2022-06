55 Zoll 4K-Fernseher: Jetzt für 24 Stunden bei MediaMarkt günstig im Angebot

Bei MediaMarkt könnt ihr heute im Tagesangebot den 4K-Fernseher Hisense A6CG in der Größe 55 Zoll zum sehr günstigen Preis von 377€ (UVP: 699€) bekommen. Laut Vergleichsplattformen gibt es weder dieses Modell noch die sehr ähnlichen Varianten A6G, A6BG oder A6GG in dieser Größe derzeit irgendwo anders so günstig. Der Versand ist kostenlos. Der Deal wurde heute Morgen um 9 Uhr gestartet und läuft für 24 Stunden. Hier findet ihr ihn:

Was taugt der Hisense A6CG?

Bildqualität: Der Hisense A6CG ist ein 4K-Fernseher aus 2021, der solide Qualität für einen günstigen Preis bietet. Die 55-Zoll-Version verwendet ein IPS-Panel, dessen Kontrast nicht sonderlich hoch ist, das aber dafür weniger blickwinkelabhängig ist. HDR-Formate wie HDR10+ oder Dolby Vision werden unterstützt. Allerdings ist wie üblich bei 4K-Fernsehern der unteren Preisklasse die Spitzenhelligkeit nicht besonders hoch, weshalb HDR nicht voll ausgenutzt werden kann.

Gaming: Der Input Lag des Hisense A6CG ist mit 10 bis 11 ms bei 60 Hz sehr niedrig, in dieser Hinsicht ist er also sehr gut fürs Gaming geeignet. Ein 120-Hz-Display und richtiges HDMI 2.1 besitzt er allerdings nicht, weshalb ihr auch mit der PS5 oder der Xbox Series X auf maximal 60 fps bei 4K-Auflösung beschränkt bleibt. Andere HDMI-2.1-Features wie ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) werden aber unterstützt, Letzteres allerdings nur auf einem Anschluss.

Betriebssystem: Als Betriebssystem dient dem Hisense A6CG das hauseigene VIDAA U5. Dieses läuft stabil und ist recht komfortabel zu bedienen. Der App-Support ist zufriedenstellend, aber nicht ganz so gut wie bei aktuellen Samsung- oder LG-TVs. Die meisten großen Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video oder Youtube werden unterstützt, für manch andere Dienste müsst ihr aber auf den integrierten Webbrowser oder externe Geräte wie eure Konsole zurückgreifen.