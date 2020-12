Weihnachten verbringen viele normalerweise mit Familientreffen und großem Essen. Für dieses Jahr könnte die gemeinsame Zeit aber kürzer ausfallen, weshalb mehr Platz für andere Dinge bleibt. Eine Möglichkeit könnte sein, die neue PlayStation 5 heißlaufen zu lassen. Dafür zeigen wir euch 6 unterhaltsame Platin-Trophäen, die ihr perfekt über die Feiertage angehen könnt.

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Schwierigkeitsgrad : 2/10

: 2/10 Wie lange brauche ich? 15 Stunden

15 Stunden Trophäen: 50 (1 Platin, 2 Gold, 10 Silber, 37 Bronze)

Darum ist es unterhaltsan: Marvel's Spider-Man Miles Morales lässt euch einen sehr großen Teil der Trophäen einfach sammeln, indem ihr das Spiel durchspielt. Wenn euch das Abenteuer sowieso gefällt, habt ihr also auch kein Problem damit, alle Distrikte auf 100 Prozent zu bringen. Habt ihr das geschafft, habt ihr auch schon so gut wie alle Trophäen.

Was müsst ihr dringend beachten: Miles Morales hat leider auch eine Trophäe, die einigen vielleicht den Spaß rauben könnte. Denn ihr müsst zwingend den New Game+ durchspielen. Aber ihr könnt es euch leichter machen, indem ihr alle Cutscenes überspringt, strikt der Story folgt und auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad spielt. Dann braucht ihr ungefähr drei bis vier Stunden für den erneuten Durchlauf.

Marvel's Spider-Man Remastered

Schwierigkeitsgrad: 3/10

3/10 Wie lange brauche ich? 15 Stunden

15 Stunden Trophäen: 51 (1 Platin, 2 Gold, 10 Silber, 38 Bronze)

Darum ist es unterhaltsam: Wie schon bei Miles Morales ist auch Spider-Man Remastered eine unterhaltsame Platin. Das Spiel hat zwar insgesamt deutlich mehr zu bieten, dauert deshalb aber auch länger. Jedoch könnt ihr auch hier die meisten automatisch Trophäen abhaken während ihr einfach alle Distrikte auf 100 Prozent absolviert.

Was müsst ihr dringend beachten: In Spider-Man Remastered gibt es ein etwas anderes Verbrechen-System. Ihr müsst für jeden Distrikt mehrere Verbrechen absolvieren. Das Problem ist, dass diese zufällig auftauchen und manchmal mehrere Minuten zwischen zwei Events vergehen können. Während ihr also spielt, solltet ihr immer wenn ein Verbrechen angezeigt wird, die Aktivität abschließen, um einen langen Grind am Ende zu verhindern.

Astro's Playroom

Schwierigkeitsgrad: 2/10

2/10 Wie lange brauche ich? 5 Stunden

5 Stunden Trophäen: 46 (1 Platin, 5 Gold, 13 Silber, 27 Bronze)

Darum ist es unterhaltsam: Astro's Playroom ist an ein sehr schönes Jump&Run, das jede*r mit einer PS5 mal ausprobieren sollte. Die vielen Collectibles in den einzelnen Leveln dienen aber nicht nur dem Sammeltrieb, sondern sind auch eine schöne Hommage an die PlayStation-Historie. Dadurch macht das Sammeln aller Gegenstände grundsätzlich schon Spaß.

Was müsst ihr dringend beachten: In Astro's Playroom gibt es auch viele kleine versteckte Trophäen, die euch selbst über Game Help nicht angezeigt werden. In fast jedem Level müsst ihr mehrere kleinere Aktivitäten ausführen oder mit Objekten interagieren. Manchmal ist es sehr offensichtlich, in anderen Momenten kann es passieren, dass ihr doch mal einen Guide zu Rate ziehen müsst.

Bugsnax

Schwierigkeitsgrad: 2/10

2/10 Wie lange brauche ich? 15 Stunden

15 Stunden Trophäen: 28 (1 Platin, 6 Gold, 10 Silber, 11 Bronze)

Darum ist es unterhaltsam: Bugsnax ist ein spaßiges Spiel, das euch für ein paar Stunden unterhalten kann. Die Trophäen kommen so gut wie alle komplett von alleine und es gibt auch keine, die ihr verpassen könnt. Spielt also einfach drauf los, sammelt was das zeug hält und schon sollte es klappen.

Was müsst ihr dringend beachten: Für die Platin müsst ihr alle Bugsnacks einsammeln. Das kann sich manchmal als schwieriger erweisen als gedacht. Wenn ihr euch die einzelnen Rätsel erleichtern wollt, dann müsst ihr auf einen Guide zurückgreifen. Beachtet zudem, dass manche der drolligen Käfer nur zu bestimmten Tageszeiten aufkreuzen.

Sackboy: A Big Adventure

Schwierigkeitsgrad: 5/10

5/10 Wie lange brauche ich? 15 Stunden

15 Stunden Trophäen: 46 (1 Platin, 3 Gold, 10 Silber, 32 Bronze)

Darum ist es unterhaltsam: Ihr könnt das schöne Jump&Run Sackboy: A Big Adventure auch im Koop spielen. Damit eignet es sich, die Platin locker zu zweit zu holen. Mit dem neuesten Patch könnt ihr auch gleich mit einem Online-Freund spielen. So könnt ihr über die Feiertage direkt gemeinsame, digitale Stunden erleben und eine Platin abstauben.

Was müsst ihr dringend beachten: Neben den sehr vielen Collectibles wartet Sackboy auch mit Herausforderungen auf. Um alle Trials abzuschließen, müsst ihr die ultimative Mission, die knapp 10 Minuten dauert, unter enormen Zeitdruck schaffen. Das kann euch unter Umständen einiges an Nerven und Zeit kosten. Für die Platin müsst ihr zudem zwingend auch alle Koop-Level spielen und braucht entweder einen Partner oder mindestens zwei Controller.

The Pathless

Schwierigkeitsgrad: 4/10

4/10 Wie lange brauche ich? 10-12 Stunden

10-12 Stunden Trophäen: 43 (1 Platin, 2 Gold, 12 Silber, 28 Bronze)

Darum ist es unterhaltsam: Das kleine Open World-Abenteuer The Pathless ist ein gutes Spiel für zwischendurch. Ihr könnt ein paar Missionen erfüllen, die ruhige Atmosphäre des Spiels genießen und dann wieder was anderes spielen. Perfekt also auch für die kommenden Feiertage.

Was müsst ihr dringend beachten: The Pathless hat eine offene Welt, die ihr aber durch den Verlauf der Geschichte nicht immer komplett ablaufen könnt. Spielt dafür erst einmal die Geschichte strikt durch und sammelt möglichst wenig ein. Sobald ihr durch seid, könnt ihr dann nacheinander die gesamte Welt frei erkunden und so die fehlenden Collectibles absuchen.

Weitere Spiele aus 2020 für PS5 & PS4 mit unterhaltsamen Platintrophäen:

Auf was für Spiele ihr euch 2021 freuen dürft, fassen wir hier für euch zusammen:

Was werdet ihr über Weihnachten spielen? Habt ihr Pläne, Platin in einem Spiel zu holen?