Über 600 Filme für 0,99€ im Angebot: Jetzt oscarprämierte Kinohits bei Amazon zum Sparpreis schauen!

Zu Ostern lässt euch Amazon Prime Video wieder aktuelle Filme für 99 Cent schauen. Auch das mit fünf Oscars ausgezeichnete Drama Anora ist dabei.

Prime-Mitglieder können bei Amazon an diesem Wochenende wieder Filme für nur 0,99€ ausleihen. Zur Feier des Osterfestes ist die Liste diesmal besonders lang: Eindrucksvolle 669 Filme stehen zur Auswahl! Darunter sind natürlich wie üblich viele ältere Klassiker, aber auch so einige aktuelle Blockbuster, die erst 2024 die Kinos erobert haben. Die komplette Übersicht findet ihr hier:

Für alle, die sich nicht eigenhändig durch die riesige Auswahlliste wühlen möchten, haben wir hier einige Highlights herausgesucht:

Über 600 Filme für je 0,99€: Das sind die Highlights!

1:40 Uncharted im Trailer: Auch die aufwendige Videospielverfilmung ist Teil der Amazon-Aktion.

Das klare Highlight ist diesmal Anora, eine Mischung aus Drama, Komödie und Liebesfilm, die von der schwierigen Beziehung einer jungen New Yorker Sexarbeiterin zu einem Oligarchensohn handelt. Bei der diesjährigen Oscarverleihung hat Anora gleich fünf Auszeichnungen abgestaubt, darunter auch den Oscar als bester Film.

Auch Horror-Fans kommen in der Amazon-Aktion auf jeden Fall auf ihre Kosten. Smile 2 und Terrifier 3 sind nur zwei der neuesten und bekanntesten Titel in der riesigen Horrorfilm-Auswahl. Wer etwas für Martial Arts und asiatisches Actionkino übrig hat, sollte sich außerdem auf keinen Fall City of Darkness entgehen lassen, das euch in eine gesetzlose Stadt führt. Falls ihr lieber mehr Comedy hättet, steht mit The Legend zudem das jüngste Werk Jackie Chans zur Wahl.

Hier haben wir euch eine kleine Liste mit zehn besonders interessanten Filmen zusammengestellt, wobei wir uns vor allem auf aktuellere Titel konzentriert und die zahlreichen Klassiker außen vor gelassen haben:

Ihr habt übrigens 30 Tage Zeit, um euch bei Amazon Prime Video ausgeliehene Filme anzusehen. Sobald ihr die Wiedergabe einmal gestartet habt, bleiben euch allerdings nur noch 48 Stunden.