Uncharted: Finaler Film-Trailer stimmt auf den Kinostart im Februar ein

28.01.2022 17:16 Uhr

Am 17. Februar 2022 startet die Verfilmung zur Uncharted-Spielereihe in den deutschen Kinos. Im finalen Trailer bekommen wir noch einmal einen Rundumschlag zum kommenden Abenteuer zu sehen, das mit Witz, Action und dem typischen Uncharted-Charme glänzen will.

Die Geschichte erzählt die Spiele nicht direkt nach, sondern handelt von der Suche nach dem Schatz von Ferdinand Magellan. Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg) heuert Nathan Drake (Tom Holland) für die Schatzsuche an, die dabei auf ihren Gegenspieler Moncada (Antonio Banderas) treffen. Dieser glaubt, der rechtmäßige Erbe des Schatzes zu sein, woraus sich ein Wettlauf um die ganze Welt entwickelt.

Wie Schauspieler Tom Holland sich für die bekannte Flugzeugszene abmühen musste, zeigt ein Behind the Scenes-Video.