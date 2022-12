65 Zoll 4K-TV: Schnappt euch bei Amazon einen günstigen LG NanoCell-Fernseher

Bei Amazon könnt ihr gerade einen 65 Zoll großen 4K-Fernseher von LG günstig im Angebot bekommen: Für den LG NANO809PA zahlt ihr nur noch 649€ (UVP: 1349€). Laut Vergleichsplattformen gibt es das Modell derzeit nirgendwo sonst so günstig. Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Hier findet ihr ihn:

Wie gut ist der LG NANO809PA?

Solide Mittelklasse: Der LG NANO809PA ist ein 4K-Fernseher der Mittelklasse aus 2021. Von normalerweise günstigeren Modellen von LG hebt er sich durch die NanoCell-Technik ab, die ähnlich der häufig von Samsung verwendeten QLED-Technik für bessere Farbwiedergabe sorgt. Allerdings verwendet der LG NANO809 ein IPS-Display, wodurch der Kontrast relativ gering ist. Dafür ist die Bildqualität aber auch nicht so stark vom Blickwinkel abhängig. Insgesamt bietet der LG NANO809 solide Mittelklasse-Qualität, nicht mehr und nicht weniger.

Gaming: Der LG NANO809PA verfügt lediglich über ein 60-Hz-Display und besitzt deshalb auch kein richtiges HDMI 2.1. Auch mit der PS5 und der Xbox Series X bleibt ihr also auf maximal 4K 60 fps beschränkt. Immerhin wird ALLM unterstützt. Beim Spielen an der Konsole schaltet der Fernseher also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Zudem fällt der Input Lag mit rund 10 ms bei 60 Hz sehr niedrig aus.

WebOS & Magic Remote: Ein Pluspunkt des LG NANO809PA ist LGs hauseigenes Betriebssystem WebOS, das nicht nur zuverlässig funktioniert, sondern auch recht komfortabel zu bedienen ist und zudem einen guten App-Support bietet. Zumindest bei so günstigen Fernsehern ist das noch immer keine Selbstverständlichkeit. Der LG NANO809PA wird zudem mit der sogenannten Magic Remote ausgeliefert. Dabei handelt es sich um LGs Fernbedienung mit Gestensteuerung. Ihr könnt Icons auf dem Bildschirm also anwählen, indem ihr auf sie zeigt.