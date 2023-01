65 Zoll LG OLED TV: 4K-Fernseher mit HDMI 2.1 & 120 Hz günstig bei MediaMarkt sichern

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn könnt ihr aktuell den hochwertigen 4K-Fernseher LG OLED C22 in stattlichen 65 Zoll günstig im Angebot, und zwar für 1749€ (UVP: 3099€). Das ist ohnehin schon ein günstiger Preis, aber noch kein Wahnsinnsdeal. Schließlich könnt ihr bei Amazon den sehr ähnlichen LG OLED C27 ebenfalls für 1749€ bekommen. Bei Saturn und MediaMarkt bekommt ihr aber noch einen Gutschein im Wert von 150€ geschenkt dazu, weshalb es sich lohnt, den beiden Händlern den Vorzug zu geben.

Das Angebot ist Teil der großen Gutscheinheft-Aktionen bei MediaMarkt und Saturn, die noch bis zum 15. Januar laufen und in denen ihr noch viele weitere Sonderangebote bekommt. Neben Handys, Tablets und weiteren Fernsehern gibt es auch einige Gaming-Deals. Zum Beispiel läuft eine 3-für-2-Aktion mit Spielen für PS4, PS5, Xbox und PC. Die Übersicht über alle Angebote der Sales findet ihr hier:

Wie gut ist der LG OLED C22?

Hohe Bildqualität: Der LG OLED C22 ist ein High-End-4K-Fernseher aus 2022 und eine Variante des LG OLED C2. Er bietet eine hervorragende Bildqualität, was in erster Linie an dem OLED-Display mit dem perfekten Schwarz und dem unendlich hohen Kontrast liegt. Im Vergleich zu normalerweise günstigeren OLED-Modellen wie dem LG OLED B2 zeichnet er sich durch die höhere Spitzenhelligkeit, die der C2 seinem neuen Evo-Panel verdankt, und den besseren Bildprozessor aus. Riesig sind die Vorteile zwar nicht, aber beispielsweise bei der Wiedergabe von HDR oder der Nutzung in dunklen Räumen gibt es spürbare Unterschiede.

Gaming mit 120 fps: Beim Gaming lässt der LG OLED C2 keine Wünsche offen. Er verfügt über ein 120-Hz-Display und über HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen. Mit der PS5 oder der Xbox Series X ist also Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich. VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden ebenfalls unterstützt. Der Input Lag fällt mit knapp 6 ms bei 120 Hz und 10 bis 11 ms bei 60 Hz sehr niedrig aus.