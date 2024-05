7 der besten Isekai-Animes, wo die Hauptfiguren nicht als Mensch wiedergeboren werden

In diesen Isekais werden die Protagonisten*innen mal nicht als Menschen wiedergeboren. (Bild: © Studio Gokumi / Studio Kai)

Isekai ist womöglich mit Shonen und Fantasy einer der beliebtesten Anime-Genre. Bei den häufigsten Isekai-Animes geht es darum, dass die Hauptfigur eine zweite Chance im Leben erhält, jedoch in einer anderen Welt. Isekais helfen so besonders dabei, dass Zuschauer*innen sich von der Realität abkapseln und sich in eine magische Welt flüchten können.

Die sieben besten Isekais haben wir euch bereits vorgestellt. Hier findet ihr nun sieben Anime-Serien des Isekai-Genres, in denen die verstorbene Hauptfigur ausnahmsweise nicht als Mensch wiedergeboren wird. Von Goblin und Skelett bis hin zur Spinne und Verkaufsautomaten ist alles mit von der Partie.

Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon

2:38 In Reborn as a Vending Machine ist der namenlose Held sogar als Verkaufsautomat ein Anime-Fan!

Staffeln: 1

1 Episodenanzahl: 12

12 Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Synchronisation: Deutsche Vertonung und japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Um was geht’s? In diesem Isekai kommt ein japanischer Verkaufsautomat-Liebhaber ums Leben, als er genau von so einem Automaten zerquetscht wird. Als er wieder aufwacht, steht er an einem großen See und kann seinen Körper nicht bewegen. Selbst als er versucht zu schreien, kommen aus seinem Mund nur Werbesprüche wie „Kaufe zwei und bekomme eins umsonst!“ – Er hat sich in einen Automaten verwandelt!

Als Verkaufsautomat wiedergeboren, ohne jegliche Möglichkeit, sich zu bewegen oder überhaupt eine Unterhaltung führen zu können, steckt er an der Stelle fest. So muss der unbekannte Japaner irgendwie in der neuen Welt versuchen zu überleben.

Skeleton Knight in another World

1:07 Der Protagonist in Skeleton Knight in Another World wacht eines Tages als Skelett in einem MMO auf

Staffeln: 1

1 Episodenanzahl: 12

12 Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Synchronisation: Deutsche Vertonung und japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Um was geht’s? Nachdem der namenlose Protagonist einschläft, erwacht er plötzlich in der Spielwelt seines MMOs auf – aber als Skelett! Mit dem Skeletten-Skin, den er ingame für den Avatar benutzt hatte, besteht auch er jetzt nur noch aus Knochen. Damit er aufgrund seines Aussehens keine Probleme verursacht oder Aufsehen erregt, stattet er sich mit mächtigen Waffen und Rüstungen aus.

Als Söldner und mit dem Entschluss, als Skelett nicht aufzufliegen, möchte er ein ruhiges Leben in der neuen Welt führen. Jedoch werden diese Pläne zunichte gemacht, als er einer Elfenmagierin über den Weg läuft, die sein Leben auf den Kopf stellt und ihn auf Abenteuerreisen mitnimmt.

Re: Monster

1:10 In Re: Monster bekommt Tomokui nach seinem Tod eine zweite Chance - aber leider als Goblin!

Staffeln: 1

1 Episodenanzahl: 12 Folgen

12 Folgen Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Synchronisation: Deutsche Vertonung und japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Um was geht’s? Tomokui Kanata genießt ein Leben an der Spitze der Gesellschaft und strebt danach, Großartiges zu erreichen. Jedoch wird ihm ein Strich durch die Rechnung gemacht, als er plötzlich von einer Stalkerin erstochen wird. Er hat aber Glück im Unglück und ihm wird ein zweites Leben gewährt. Wiedergeboren in einer anderen Welt, muss er nun wieder von vorne beginnen – aber als Goblin, eines der schwächsten und am wenigsten intelligenten Lebewesen.

Im Vergleich zu anderen Goblins besitzt Tomokui jedoch das Wissen aus seinem menschlichen Leben. Zusätzlich hat er durch seine Wiedergeburt als Goblin auch eine Monsterfähigkeit erhalten, die ihm erlaubt, neue Skills durch das Essen von Lebensmittel oder anderen Kreaturen zu erwerben. Er beschließt, mit seinen neu gewonnenen Fähigkeiten und altem Wissen das Leben dieses Mal komplett auszuschöpfen.

Reincarnated as a Sword

2:01 In Reincarnated as a Sword dreht sich alles um die Wiedergeburt als Schwert und ein Katzenmädchen

Staffeln: 1

1 Episodenanzahl: 12 Folgen

12 Folgen Streamingdienst: Prime Video

Prime Video Synchronisation: Deutsche Vertonung und japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Um was geht’s? Nachdem der namenlose Protagonist durch einen schweren Autounfall stirbt, wacht er als ein Schwert mit mächtigen Fähigkeiten wieder auf. Er erinnert sich an alles aus seinem vorherigen Leben, außer seinen eigenen Namen! Geschlagen akzeptiert der Namenlose sein neues Leben als Schwert und sucht nach jemanden, der ihn schwingen kann.

Auf seiner Suche trifft er auf das junge Katzen-Mädchen Fran, das durch Kreaturen-Händler*innen in einer Karawane gefangen gehalten wird. Ein zweiköpfiger Bär greift die Karawane an und Fran benutzt das namenlose Schwert, um sich zu verteidigen. Endlich frei und nun im Besitz des Schwertes, gibt sie den Protagonisten den Namen “Shishou”, was übersetzt Meister, Mentor oder auch Lehrer bedeutet. Zusammen machen sich die beiden auf dem Weg, neue Abenteuer zu erleben und die Welt zu erkunden.

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt

1:28 In 'Meine Wiedergeburt als Schleim' freunden sich zwei außergewöhnliche Monster miteinander an

Staffeln: 3

3 Episodenanzahl: Staffel 1 - 25 Folgen, Staffel 2 - 26 Folgen, Staffel 3 - 24 Folgen

Staffel 1 - 25 Folgen, Staffel 2 - 26 Folgen, Staffel 3 - 24 Folgen Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Synchronisation: Deutsche Vertonung (Staffel 1 & 2) und japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln (Staffel 1, 2 und 3)

Um was geht’s? In diesem Isekai-Anime geht es um den 37 Jahre alten Geschäftsmann Satoru Mikami, der noch nie in einer Beziehung war. Auf dem Weg nach Hause ändert sich sein Leben plötzlich drastisch, als er seinen Arbeitskollegen vor einem Attentäter schützt und dabei selbst erstochen wird.

Während seinen letzten Atemzügen bedauert er sein beziehungsloses Leben und erinnert sich an einen gängigen Mythos: Sollte man mit über 35 Jahren immer noch Jungfrau sein, so wird man beim Tod zu einer Art Zaubermeister oder Legende.

Eine fremde Stimme gewährt ihm seinen Wunsch, wenn auch nicht ganz wie gedacht, denn er findet sich plötzlich in einer anderen Welt als kleiner Schleim wieder. Zwar ist es zu Beginn für ihn etwas gewöhnungsbedürftig, aber er findet sich schnell mit seinem neuen Leben als kleiner Schleim ab und vertreibt sich die Zeit mit dem Essen und Absorbieren von allem, was er so findet. Dabei trifft er auf einen großen Drachen namens Veldora und freundet sich mit ihm an.



Von seinem neuen Freund erhält er den Namen “Rimuru Tempest” und startet somit sein eigenes Abenteuer als mächtiger Schleim in einer Welt voller Magie, Goblins, Oger, Drachen und Dämonenfürsten.

Overlord

1:45 In Overlord ist ein Spieler gefangen in einem MMORPG und macht als Skelettmagier vor nichts Halt

Staffeln: 4

4 Episodenanzahl: Alle 4 Staffeln mit jeweils 13 Folgen

Alle 4 Staffeln mit jeweils 13 Folgen Streamingdienst: Prime Video (Staffel 1), Aniverse (Staffel 2,3 und 4)

Prime Video (Staffel 1), Aniverse (Staffel 2,3 und 4) Synchronisation: Deutsche Vertonung und japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Um was geht’s? Die Serie handelt von einem namenlosen Protagonisten, der eine Spielfigur namens Momonga in einem MMO-RPG spielt. Dabei wird sein Bewusstsein auf seinen Avatar übertragen. Als Gildenmeister befehligt er die stärkste Gilde im Spiel. Die meisten Mitglieder*innen haben jedoch aufgrund des Lebens in der realen Welt mit dem Spielen aufgehört und Momonga ist als einziger Spieler aus der Gruppe noch aktiv.

Bevor das Spiel abgeschaltet werden sollte, loggte sich Momonga noch ein letztes Mal ein, um in Nostalgie zu schwelgen. Am Tag der Abschaltung der Server muss er feststellen, dass er weder Nachrichten schreiben noch sich ausloggen kann. Er steckt im Spiel fest. Sogar die NPCs verhalten sich frei und selbstständig. Im Spiel gefangen sucht Momonga nach weiteren Personen aus der realen Welt, um herauszufinden, was eigentlich passiert ist.

Triggerwarnung! Bie dem letzten Isekai-Anime auf dieser Liste ist die Hauptprotagonistin eine Spinne und daher sollten Personen mit Arachnophobie nur mit Vorsicht weiterlesen oder den nächsten Anime überspringen.

Ich bin eine Spinne, na und?

1:27 In 'Ich bin eine Spinne, na und?' wird eine Schülerin als kleine Spinne wiedergeboren

Staffeln: 1

1 Episodenanzahl: 24

24 Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Synchronisation: Deutsche Vertonung und japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Um was geht’s? In diesem Fantasy- und Comedy-Isekai dreht sich alles um eine japanische Schülerin, die ganz plötzlich inmitten von vielen riesigen Spinnen erwacht. Ihre Klassenkameraden*innen und sie selbst wurden durch eine Explosion getötet und nun findet sie sich im Körper einer kleinen Spinne wieder. Sie muss sich sputen, da ihre Artgenossen bereits angefangen haben, sich gegenseitig zu fressen oder gegen andere gigantische Spinnen zu kämpfen.

Bei der Flucht stellt sie fest, dass sie durch das Kämpfen und Fressen verschiedener Gegnern und Lebewesen neue Fähigkeiten entwickeln kann. Sie levelt dabei sogar auf. Jetzt heißt es, alles zu tun, um als kleine Spinne in dieser neuen Welt zu überleben.

Kennt ihr noch weitere Isekai-Serien mit einem etwas anderen Spinn? Welcher nicht so menschliche Isekai ist euer Favorit?