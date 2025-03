Die 7 teuersten Shonen-Anime: Diese Serien haben Unsummen verschlungen

Wir zeigen euch die teuersten Shonen-Anime.

Shōnen gilt seit jeher als eines der beliebtesten und erfolgreichsten Anime-Genres überhaupt. Die meist actionreichen Geschichten richten sich in erster Linie an ein junges, männliches Publikum, finden aber auch darüber hinaus großen Anklang. Die Kosten von Anime-Produktionen hängen von verschiedenen Faktoren ab. Gerade aufwendig animierte Actionszenen gehen dabei ganz schön ins Geld und von denen lebt das Genre ja unter anderem.

Die teuersten Shōnen-Anime

Da die meisten Studios keine offiziellen Zahlen bekanntgeben, ist ein eindeutiges Ranking zwar schwierig, anhand von Schätzungen aber trotzdem annähernd möglich. Wir stellen euch die sieben vermeintlich teuersten Shōnen-Serien vor. (via Sportskeeda).

Platz 6: My Hero Academia

Kosten pro Folge: ca. 100.00 Euro

My Hero Academia gehört zu den beliebtesten Anime-Serien der letzten Jahre. Wie so oft sind es vor allem die aufwändig produzierten Kampfszenen, die die Kosten in die Höhe treiben.

Platz 5: JoJo's Bizarre Adventure

Kosten pro Folge: ca. 110.000 Euro

Auch Jojo's Bizarre Adventure gehört dank der vielfältigen Actionszenen zu den teuersten Shonen-Anime überhaupt.

Platz 4: Black Clover

Kosten pro Folge: ca. 130.000 Euro

Black Clover ist vor allem wegen seiner schicken Magie-Animationen bekannt, die offenbar auch ziemlich teuer in der Produktion waren.

Platz 3: Jujutsu Kaisen

Kosten pro Folge: ca. 140.000 Euro

Jujutsu Kaisen gehört zu den neueren Vertretern des Genres und begeistert Fans seit 2020 mit fantastischen Visuals.

Platz 2: Attack on Titan

Kosten pro Folge: ca. 145.000 Euro

Attack on Titan nimmt eine besondere Stellung im Genre ein, da die Geschichten häufig blutiger und tödlicher sind als bei vielen anderen Shonen-Anime. Die actionreichen Kämpfe mit den Riesen dürften das Budget ordentlich belastet haben.

Platz 1: Dragon Ball Super

Kosten pro Folge: ca. 166.000 Euro

Dragon Ball Super ist der direkte Nachfolger von Dragon Ball Z und entsprechend vollgepackt mit Actionszenen, für die Toei Animation ordentlich in den Geldbeutel gegriffen hat. Beim Preis pro Folge gibt es im Genre keine teurere Serie.

Ein Ehrenplatz gebührt One Piece

Kosten pro Folge: ca. 83.000 Euro

Die Kosten von One-Piece-Folgen halten sich im Vergleich zu den anderen Serien auf dieser Liste in Grenzen. Die schiere Anzahl an Episoden dürfte aber trotzdem dafür sorgen, dass insgesamt kaum eine Serie so teuer war wie One Piece.

Weit über 1000 Folgen sind seit 1999 erschienen und ein Ende ist nach wie vor nicht in Sicht. Dank der durchgehend guten Einschaltquoten, Film-Adaptionen und Merchandising dürfte sich die Investition aber auch ordentlich lohnen.

Was sind eure liebsten Shonen-Anime?