'Zu wenig für 70 Euro' - Spieler werfen MW3 vor, nur ein halbes COD zu sein

Call of Duty Modern Warfare 3 wirkt offenbar tatsächlich wie ein 70 Euro teurer DLC zu MW2.

Call of Duty Modern Warfare 3 ist da. Zumindest so halb: Wer den Activision-Shooter vorbestellt hat, kann seit gestern die Story-Kampagne spielen. Auch wenn es beim Launch massive technische Schwierigkeiten gab, sind viele jetzt schon mit dem Singleplayer durch. Der hinterlässt allerdings die meisten Fans nicht gerade begeistert. Das Ganze fühle sich lustlos und zu kurz an, wie ein DLC.

'Die DLC-Kommentare sind wirklich wahr': CoD MW3-Spieler sind enttäuscht von der Kampagne

Worum geht's? Seit gestern kann die Singleplayer-Kampagne von Call of Duty Modern Warfare 3 von allen gespielt werden, die eine Vorbestellung getätigt haben. Dafür gibt es eine ganze Woche lang Zeit, aber die benötigt wohl wirklich niemand: Die Story lässt sich wohl in drei bis vier Stunden locker durchspielen.

Aber nicht nur der Umfang, auch der Inhalt der Singleplayer-Story kommt nicht gut bei den Fans an. Einerseits sei die Geschichte zwar viel zu kurz, aber es gebe zum Beispiel auch viel zu viele Open Combat-Missionen. So entsteht der Eindruck, das Ganze sei lustlos zusammengeschustert worden.

70 Euro-DLC? Im Zuge dessen kommt immer wieder der Vorwurf auf, dass diese Inhalte keinen Vollpreis rechtfertigen. Man merke dem bisher veröffentlichten Teil des Spiels an allen Ecken und Enden an, dass es ursprünglich wohl nur eine Erweiterung für Modern Warfare 2 werden sollte. Dafür seien 70 Euro oder 70 US-Dollar aber definitiv zu viel.

Bereits lange vor Release hieß es in mehreren Insider-Berichten, dass 2023 kein eigenständiges CoD erscheine, sondern nur eine umfangreiche Erweiterung für MW2. Dazu passen die altbekannten Maps und seit Kurzem wissen wir auch, dass MW3 sogar bei den PS5-Trophäen offiziell nur als MW2-Erweiterung gelistet ist und dadurch keinen Platin-Kelch bekommt.

Fühlt sich wie ein halbes CoD-Spiel an: In folgendem Video heißt es, der Streamer sei schockiert und enttäuscht. Es fehle sogar an beeindruckenden Set-Pieces und dem Bombast, den wir sonst von Call of Duty gewöhnt sind:

Hier wird die Story von Modern Warfare 3 sogar als die schlechteste aller Modern Warfare-Kampagnen bezeichnet. Es gebe tonnenweise Schockmomente, nur um zu Schockieren:

Call of Duty Modern Warfare 3 erscheint regulär am 10. November 2023 für PC, PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series S/X. Wer das Ganze allerdings vorbestellt, kann wie gewohnt auch wieder früher starten: Seit dem 2. November, also schon seit gestern kann zumindest die Singleplayer-Kampagne bereits gespielt werden.

Seid ihr mit der Story auch schon durch? Wie gefällt euch bisher das, was ihr von Modern Warfare 3 schon spielen konntet?