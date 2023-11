Absurde Trophäen-Liste für CoD MW 3 zeigt: PS5 hat kein Platin, PS4 aber schon

Auch in Call of Duty Modern Warfare 3 geht es wieder ins kühle Nass, aber dieses mal ohne Platintrophäe.

Call of Duty Modern Warfare 3 erscheint als eigenständiges Spiel und soll eine richtige Fortsetzung zu CoD Modern Warfare 2 sein. Die Trophäenliste für PS5 sagt aber etwas anderes: Darin taucht MW3 nämlich nur als MW2-DLC auf. Was gleichzeitig bedeutet, dass ihr für den Activision-Shooter keine Platintrophäe freischalten könnt.

CoD Modern Warfare 3 ist doch nur ein MW2-DLC – sagt zumindest die Trophäenliste ohne Platin

Darum geht's: Ihr könnt in Modern Warfare 3 auf der PS5 offenbar keine Platintrophäe abstauben. Der Titel wird nur als DLC zu Modern Warfare 2 gelistet, auf der PS4 ist das aber wohl nicht der Fall. Wir schauen uns die Trophäenliste etwas genauer an.

Bis dahin könnt ihr euch hier nochmal den Trailer zu MW3 ansehen:

1:48 Modern Warfare 3-Trailer enthüllt einen alten Bösewicht-Bekannten

Kein Platin? Ja, richtig gelesen: Aus einer Trophäenliste zu Call of Duty Modern Warfare 3, die im Netz kursiert, geht hervor, dass es keine Platin-Trophäe auf der PS5 gibt. Stattdessen gehört der Shooter dort offiziell noch zu Modern Warfare 2 aus dem letzten Jahr (nicht zu dem MW2 aus 2009, dessen Multiplayer-Maps jetzt aber mit an Bord sind, aber lassen wir das).

Wieso das denn? Das passt zu den Berichten, die lange vor Release und Ankündigung von MW3 die Runde gemacht haben. Darin hieß es, dass 2023 kein Standalone-CoD erscheinen soll und wir stattdessen eine umfangreiche Erweiterung für Modern Warfare 2 erhalten.

Das wurde später zwar offiziell dementiert und Activision vermarktet MW3 als richtiges CoD, aber inhaltlich sieht es immer noch ein bisschen danach aus: Wir bekommen vor allem recycelte Multiplayer-Maps, sämtliche Freischaltungen in Form von Skins, Camos und so weiter werden übernommen und auch Operatoren und Waffen bleiben erhalten.

Dass Modern Warfare 3 jetzt sogar bei den PS5-Trophäen offiziell nur als DLC zu Modern Warfare 2 aufgelistet wird, vervollständigt dieses Bild. Es sieht ganz danach aus, als wären die Berichte richtig gewesen und als hätte MW3 wirklich zunächst nur eine Erweiterung werden sollen.

PS4 bekommt Platin: Um das Ganze noch ein bisschen kurioser zu machen, hat die PS4-Version von CoD Modern Warfare 3 aber eine Platintrophäe. Wieso es die auf der Last Gen-Konsole gibt und auf der PS5 nicht, bleibt unklar. Wie die Lage auf der Xbox ist, wissen wir momentan leider auch noch nicht.

Call of Duty Modern Warfare 3 erscheint regulär am 10. November 2023 für PC, PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series S/X. Wer die Katze im Sack vorbestellt, kann allerdings auch wieder früher starten, und zwar am 2. November, also schon heute. Zumindest die Singleplayer-Kampagne kann ab heute bereits gespielt werden.

Was haltet ihr davon, dass es keine PS5-Platintrophäe gibt? Ist das ein Grund für euch, dieses Jahr kein CoD zu spielen?