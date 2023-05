Diese Nintendo-Spielkarten sind um die 70 Jahre alt und in sehr gutem Zustand (Bild: beforemario)

Ein Drama in fünf Akten, aber mit Happy End: Das Archiv-Projekt beforemario widmet sich ganz dem alten Spielzeughersteller Nintendo. Der hat vor gut und gerne 70 Jahren spezielle Souvenir-Spielkarten mit Tokio-Motiven veröffentlicht, die mittlerweile sehr selten sind. Nach langer Suche hielt der Sammler hinter beforemario die Karten in der Hand – nur um heftig enttäuscht zu werden, weil sie alle aneinander klebten. Aber jetzt hat er endlich gut erhaltene Exemplare bekommen.

70 Jahre alte Karten entdeckt: Nintendo-Kartendesaster wendet sich zum Guten

Was bisher geschah: Im letzten Herbst war die Freude beim Verantwortlichen hinter beforemario zunächst groß. Endlich hatte er die lang ersehnten Spielkarten von Nintendo ergattert. Nur um dann feststellen zu müssen, dass sie allesamt komplett unbrauchbar waren und nur noch einen einzigen Karton-Block bildeten.

Der Zahn der Zeit hatte so sehr an den damals noch unbeschichteten Karten genagt, dass die Tinte sie zu einem kompakten Paket zusammen schmelzen ließ. Doof für den Sammler, aber so etwas kann natürlich passieren.

Glück im Unglück war dabei allerdings, dass viele Seiten über diesen Unboxing-Fail berichtet hatten. Die Kunde machte die Runde.

Mit weitreichenden Folgen: In den Folgemonaten meldeten sich gleich zwei Personen bei dem beforemario-Archivprojekt. Beide Menschen hatten ihrerseits ein Kartenset genau dieser heiß begehrten Tokio-Souvenirs in ihrem Besitz. Sie waren obendrein aber auch noch bereit dazu, sich von den alten und gut erhaltenen Karten zu trennen.

Endlich hat er die Karten: Was lange währt, wird endlich gut. Dementsprechend glücklich ist der Mensch hinter dem Blog und Buch über die alten Nintendo-Spielzeuge.

Auf dem beforemario-Blog könnt ihr euch noch sehr viel mehr Hintergründe zu der Geschichte durchlesen und die Karten anschauen. Einige Bilder gibt es aber auch schon hier zu sehen:

Die Nintendo-Spielkarten sind wirklich in einem sehr guten Zustand und auch die ganzen Fotomotive aus Tokio lassen sich hervorragend darauf erkennen.

Die beiden neuen Sets stammen von einem Betreiber einer Facebook-Gruppe, die sich Playing Card Exchange nennt. Er ist an das Deck über eine Haushaltsauflösung gelangt. Das zweite Set stammt von einer Person aus Portland und wurde dort offenbar in einem verlassenen Haus entdeckt.

Hattet ihr den ersten Teil der Geschichte bereits mitbekommen? Was habt ihr vielleicht noch für Schätze auf dem Dachboden?