Verlassene GameStop-Filialen bekommen neuen Besitzer und der verkauft euch auch Gaming-Zubehör

GameStop existiert in Deutschland überhaupt nicht mehr, aber bald gibt es trotzdem wieder Leben in den alten Filialen.

Falls ihr euch fragt, was aus der GameStop-Filiale bei euch um die Ecke wird, haben wir gute Neuigkeiten für euch. Ihr könnt in einigen der alten Läden nämlich bald wieder eure alten Schätzchen in Zahlung geben und Spiele kaufen. Was sich genau ändert und wer dahinter steckt, erfahrt ihr hier.

Figuya X Konsolenkost treten das Erbe von GameStop an und übernehmen Laden-Flächen

Darum geht's: GameStop gibt es bekanntlich in Deutschland nicht mehr. Die letzten Filialen haben vor ein paar Monaten geschlossen. Aber einige Läden machen trotzdem bald wieder mit einem sehr ähnlichen Konzept auf. Konsolenkost und Figuya haben sich nämlich zusammengetan, um die Lücke zu schließen.

Was erwartet euch dort? Die neu gegründete Firma Figuya X Konsolenkost übernimmt einige der früheren GameStop-Ladenflächen. Offenbar nicht alle, aber wie viele genau, wurde bisher noch nicht bekannt gegeben (via: Gameswirtschaft).

Das Konzept bleibt dabei aber sehr ähnlich: Figuya X Konsolenkost will "lebendige Orte für (Retro-) Gaming, Anime-Figuren, japanischen Lifestyle und echte Begegnungen" schaffen.

Kein Wunder, bei diesen beiden Unternehmen:

Figuya fokussiert sich seit jeher vor allem auf Sammelfiguren aus dem Anime- und Videospielbereich, aber auch Sammelkartenspiele.

fokussiert sich seit jeher vor allem auf Sammelfiguren aus dem Anime- und Videospielbereich, aber auch Sammelkartenspiele. Konsolenkost bietet als Online-Versand gebrauchte und neue Spiele sowie die zugehörige Hardware an.

Mit gebündelten Kräften wird der erste gemeinsame Shop schon am 10. Mai 2025 in der Augsburger City-Galerie eröffnet. Der Plan lautet aktuell, dort ein Sortiment anzubieten, das zur Hälfte aus Anime-Figuren, japanischer Popkultur und Trading Cards sowie zur anderen Hälfte aus Spielen besteht. Dabei liegt auch ein großer Fokus auf Retrotiteln.

Ihr könnt weiterhin Spiele und Konsolen verkaufen: Wer seine alten Hardware- und Spiele-Schätzchen wie früher bei GameStop in Zahlung geben will, soll das auch in den Figuya X Konsolenkost-Läden tun können. Selbst Anime-Figuren und alte Retro-Konsolen oder Handhelds sollen angenommen werden.

"Unsere Kunden und Kundinnen haben jetzt die Möglichkeit, all ihre Spiele, Konsolen, Zubehör und bald auch Anime-Figuren an uns zu verkaufen. Dabei nehmen wir nicht nur klassische Heimkonsolen wie Atari 2600, Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, Wii, PlayStation 1, PlayStation 2 und Xbox Classic an – sondern auch Handhelds wie Game Boy, Nintendo DS, 3DS, PlayStation Portable (PSP) und PlayStation Vita."

"Wir kaufen alles": Sogar defekte Spiele-Konsolen werden laut den Verantwortlichen angenommen (und anschließend repariert sowie aufbereitet, um sie dann wieder weiter zu verkaufen). Aber auch all jene, die ihre Sammlung auflösen und wirklich seltene Sammlerstücke wie besondere Modelle, Limited Editions, Klassiker oder Collector's Editions verkaufen wollen, sollen hier an der richtigen Adresse sein.

Habt ihr Lust, euch die neuen Läden anzusehen?