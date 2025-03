LEGO Pokémon kommt! LEGO leakt versehentlich selbst Teaser zu neuem Set und damit haben wir niemals gerechnet

LEGO holt sich Pokémon als neue Marke für Sets und das kommt sehr überraschend.

LEGO hat seit mehreren Jahren Sets zu beliebten Nintendo-Marken, wie Super Mario, Animal Crossing und The Legend of Zelda. Jetzt haben sie sich die nächste gekrallt und das erschien sehr lange als unwahrscheinlich, da die Marke eigentlich bei der Konkurrenz lag – bis jetzt.

Pokémon bekommt 2026 LEGO Sets

Wie LEGO Mexiko in einem Facebook-Post angekündigt hat, wird es 2026 Sets zu Pokémon geben. Dafür haben sie ein Video veröffentlicht, das neben dem Logo bereits den Schwanz eines LEGO Pikachus zeigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das ist zu sehen: In dem Video enthüllt LEGO die Partnerschaft zwischen dem Klemmbausteinhersteller und Pokémon. Sehr viel ist von den Sets noch nicht bekannt, aber wir sehen jetzt schon den Schwanz von Pikachu. Dieser wird durch wenige LEGO-Blöcke dargestellt.

Das lässt darauf vermuten, dass es keine Minifiguren geben wird für die Pokémon an sich. Ob Trainer in Minifiguren-Form dargestellt werden, muss sich noch zeigen.

Autoplay

Wann sollen die Sets kommen? Wir müssen uns noch bis nächstes Jahr gedulden, da die Pokémon erst 2026 ihr Unwesen im LEGO-Regal treiben werden.

Das Video wurde zwar von LEGO Mexiko mittlerweile wieder gelöscht, jedoch scheint das Video trotzdem legitim zu sein. Nicht nur ist es durch eine offizielle Quelle im Netz gelandet, sondern im Video sehen wir auch, dass offizielle LEGO-Steine verwendet werden für den Schwanz. Denn auf den Noppen ist der markante Schriftzug "LEGO" zu sehen.

Wann die Ankündigung noch einmal ganz offiziell gemacht wird, ist derzeit unbekannt. Einen Blick auf erste Sets wird es voraussichtlich erst im Laufe der kommenden Monate geben.

Eine überraschende Ankündigung

Tatsächlich ist die Ankündigung einer Kollaboration zwischen LEGO und Pokémon sehr überraschend, denn die Marke lag seit 2017 immer bei der Konkurrenz von Mega und Mattel.

Der Hersteller hat bereits eine Vielzahl an kleinen bis großen Modellen der beliebten Taschenmonstern veröffentlicht. So gab es Spielsets wie zum Beispiel eine Kampfarena. Was da aber auffällt ist, dass LEGO mehr auf Figuren setzen wird, die aus LEGO-Steinen zusammengebaut werden. Denn bei MEGA-Bloks waren viele der Pokémon eher durch Sonderteile dargestellt. Es wird also interessant sein zu sehen, wie sich die Sets unterscheiden werden.

Viele der ersten Bausets von Mega haben sich zunächst eher zum Spielen geeignet.

Mischung aus Spielsets und Displaysets? Mega und Mattel haben zunächst eher Sets für jüngere Fans angeboten. In den vergangenen Jahren kamen dann immer mehr Display-Sets dazu, wie ein großes laufendes Pikachu, kleinere Pixel-Portraits der Starter und vieles mehr. Es wird also spannend sein zu sehen, wie LEGO das Thema umsetzen wird.

Auch große Sets zum Ausstellen wie dieses Pikachu gab es bereits von Mega.

Was wird aus den Mega-Sets? Da es sich hier auch noch um einen Leak handelt, gibt es keine Ankündigung seitens Mattel, dass die Reihe beendet wird. Es ist davon auszugehen, dass im Laufe des Jahres noch die letzten Sets erscheinen und dann nach und nach die Produkte aus den Läden verschwinden.

Freut ihr euch auf LEGO-Sets zu Pokémon oder hat euch die bereits bestehende Klemmbausteinreihe von Mega nicht interessiert?