Pokémon-Sammlerin mit Riesenglück: Box enthält gleich 36 seltene Holo-Karten

Normalerweise enthalten Booster-Packs nur sehr selten eine Karte mit Hologramm-Druck. Aber in einem Livestream hat die Pokémon-Kartensammlerin SuperDuperDani offenbar eine sogenannte "God Box" geöffnet. Darin waren wie gewohnt 36 einzelne Karten-Packs und in jedem einzelnen davon war eine der super seltenen Holo-Karten. So etwas passiert eigentlich nie, die Chancen dafür stehen extrem schlecht und alle reagieren entsprechend überrascht.

Pokémon-Box spuckt 36 super seltene Holo-Karten aus und Experten können es kaum fassen

Darum geht's: Pokémon-Sammelkarten erleben einen unglaublichen Hype, der offenbar nicht abreißt, sondern immer krasser wird. Das umfasst auch viele Sammler*innen, die in ihren Streams zum Beispiel Karten-Pakete oder gleich ganze Kartons auf einmal vor laufender Kamera öffnen (oder gegen Geld zerstören).

SuperDuperDani hat nun offenbar ganz besonders großes Glück gehabt. In einem Livestream von ihr wurde eine ganze Box Pokémonkarten geöffnet. Die Neo Discovery Box stammt aus dem Jahr 2001 und war noch eingeschweißt. Das Besondere daran war aber der sehr seltene und gleichzeitig extrem wertvolle Inhalt.

36 Holo-Karten in einer Box: In jedem einzelnen Booster-Pack dieser Box war eine Karte mit Hologramm-Druck enthalten. Das grenzt an ein Wunder, weil normalerweise nur eine sehr geringe Chance besteht, dass in einem Karten-Pack eine dieser Holo-Karten schlummert. Dass in einem Karton in jedem einzelnen der 36 Pakete eine Holo-Karte ist, hat es wohl noch nie gegeben.

Fehler oder Absicht? Die meisten Leute können kaum glauben, dass das wirklich so passiert sein soll. Aber das ist es offenbar, und zwar sogar im Livestream und vor laufender Kamera. Nun stellt sich die Frage, wie es dazu kommen konnte. Möglich wäre ein Fehler, aber diese Häufung könnte auch ein Anzeichen dafür sein, dass beim Druck ein Mensch (oder ein technischer Defekt) dafür gesorgt hat.

Was glaubt ihr, dass dahinter steckt? Meint ihr, hier hat im Druck jemand absichtlich für diese "God Box" gesorgt?