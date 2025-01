75 Zoll 4K-Fernseher jetzt im Amazon-Angebot: Ein echtes Schnäppchen für alle, die ein großes Bild zum möglichst kleinen Preis wollen!

Wenn ihr ein großes Bild, gute Qualität und trotzdem einen kleinen Preis haben wollt, ist dieser 4K-Fernseher die ideale Wahl, vor allem jetzt im Amazon-Angebot.

Wenn ihr einen neuen 4K-Fernseher mit großem Display zum kleinen Preis abstauben möchtet, findet ihr bei Amazon jetzt einen richtig guten Deal. Dort bekommt ihr gerade nämlich den 75 Zoll großen 4K-TV Hisense E6NT im Angebot. Für den 2024 mit einem UVP von 1199€ erschienenen Fernseher bezahlt ihr aktuell nur noch 615€, also gerade mal gut die Hälfte. Hier geht’s direkt zum Deal:

Amazon verrät nicht, wie lange das Angebot noch gilt. Ihr solltet also damit rechnen, dass der 4K-Fernseher schon bald wieder teurer sein könnte.

Hisense E6NT mit 75 Zoll: Was kann der günstige 4K-Fernseher?

Dafür, dass er zur unteren Preisklasse gehört, hat der 4K-Fernseher Hisense E6NT eine Menge zu bieten.

Der Hisense E6NT aus 2024 gehört zur unteren Preisklasse unter den 4K-Fernsehern, liefert dafür aber eine gute Bildqualität. Im Gegensatz zu den Low-Budget-Modellen vieler anderer TV-Hersteller (darunter auch Samsung und LG) bekommt ihr bei Hisense ein Direct-LED-Display, das gerade bei so großen Bildschirmen für gleichmäßigere Beleuchtung liefert als die meisten vom Rand beleuchteten Edge-Displays.

Um für strahlende Farben sorgen zu können, wird Dolby Vision unterstützt. Mit teuren Fernsehern, die durch ihre höhere Spitzenhelligkeit bei der Verwendung von HDR-Formaten im Vorteil sind, kann der Hisense E6NT aber nicht mithalten. Das gilt auch für den Kontrast: Die 75-Zoll-Version des günstigen Fernsehers setzt nämlich auf ein IPS-ADS-Display, das einen guten Kompromiss aus Kontrast und Bildwinkelstabilität bietet, aber natürlich nicht an Mini-LED- oder OLED-Fernseher heranreicht.

Zwar bleibt ihr auf 60Hz beschränkt, ansonsten ist der Hisense E6NT aber ein guter Gaming-Fernseher.

Wie alle 4K-Fernseher der unteren Preisklasse nutzt auch der Hisense E6NT ein 60Hz-Display. Das bedeutet, dass ihr selbst aus der PS5 und der Xbox Series X maximal 60 FPS bei 4K-Auflösung herausholen könnt. Mehr schaffen die Konsolen mit den allermeisten Spielen allerdings ohnehin nicht. 144Hz bekommt ihr bei Hisense ab dem E7NQ Pro, der ein bis zwei Preisklassen höher liegt (aber im Vergleich zu vielen anderen Herstellern trotzdem günstig ist).

Davon abgesehen ist der Hisense E6NT gut fürs Gaming geeignet. Sein Input Lag ist niedrig, ihr werdet beim Spielen also mit bloßem Auge keine Eingabeverzögerung wahrnehmen. Durch ALLM schaltet der Fernseher automatisch in den Bildmodus mit der geringsten Latenz. Sogar VRR wird unterstützt, was bei Fernsehern dieser Preisklasse nicht selbstverständlich ist.