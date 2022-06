75 Zoll 4K-Fernseher von Samsung jetzt bei Amazon günstig wie nie im Angebot

Bei Amazon könnt ihr gerade den 4K-Fernseher Samsung AU8079 in stattlichen 75 Zoll günstig im Angebot bekommen, nämlich für 732,24€ statt 898,99€ (UVP: 1.599€). Wie Amazon gerade auf diesen Preis kommt oder wie lange der Deal noch gilt, ist nicht bekannt. Jedenfalls gab es den Fernseher laut dem Vergleichsportal Geizhals bislang überhaupt noch nie so günstig. Der Abstand zum momentan zweitgünstigsten Angebot liegt bei über 100 Euro.

Wie gut ist der Samsung AU8079?

Bild: Der Samsung AU8079 ist ein 4K-Fernseher der unteren Preisklasse aus 2021. Obwohl er vergleichsweise günstig ist, bietet er eine gute Bildqualität mit hohem Kontrast durch sein VA-Panel. Die Spitzenhelligkeit ist allerdings, wie üblich in dieser Preisklasse, eher niedrig, weshalb HDR nicht so gut ausgenutzt werden kann. Immerhin hat der Samsung AU8079 im Vergleich zum normalerweise noch etwas günstigeren Samsung AU7199 die bessere Farbdarstellung.

Gaming: Der Samsung AU8079 hat einen niedrigen Input Lag von circa 11 ms bei 60 Hz und ist insofern gut fürs Gaming geeignet. Ein 120-Hz-Display oder gar HDMI 2.1 gibt es aber nicht, auch mit der PS5 oder der Xbox Series X bleibt ihr also auf maximal 60 fps bei 4K-Auflösung beschränkt. Immerhin ist ALLM (Auto Low Latency Mode) mit dabei. Beim Spielen an der Konsole schaltet der Fernseher also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

OS & Sound: Wie andere Samsung-Fernseher verwendet auch der AU8079 das hauseigene Betriebssystem Tizen, das nicht nur komfortabel ist und flüssig läuft, sondern auch einen sehr guten App-Support bietet. Der Sound ist hingegen wie bei vielen 4K-Fernsehern eher mäßig. Für richtiges Kinofeeling bietet sich deshalb der Anschluss einer guten Soundbar oder eines anderen externen Soundsystems an.