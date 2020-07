PS Plus-User*innen bekommen gerade ein PS4-Strategiespiel für 29 Cent

im PlayStation Store gibt es immer wieder Angebote für Spiele mit Rabatten zwischen 60 bis 80 Prozent. Seltener sind da Sales, die uns mehr als 90 Prozent sparen lassen. Ein PS4-Spiel ist jetzt dabei, dass ihr für gerade einmal 29 Cent ergattern könnt.

Was ist im Angebot? Bei dem günstigen Spiel handelt es sich um das Echtzeit-Strategiespiel 8-Bit Invaders. Regulär kostet das Spiel 29,99 Euro aber wenn ihr eine gültige PS Plus-Mitgliedschaft besitzt, bekommt ihr es für 29 Cent. Ohne PS Plus kostet es immer noch nur 2,99 Euro.

Wie lange gilt das Angebot noch? Ihr könnt noch bis zum 16. Juli 8-Bit Invaders für 29 Cent im PlayStation Store erwerben.

Das ist 8-Bit Invaders

Darum geht's: Das Spiel ist Teil einer Strategiespiel-Trilogie. Der Name 8-Bit lässt zwar darauf vermuten, dass es 2D ist aber tatsächlich handelt es sich um ein 3D-Strategiespiel, dessen Charaktere aus Voxeln bestehen.

Der Name Invaders ist auch Programm, denn das gesamte Spiel ist in einem Space-Thema. Denn die Menschliche Fraktion des Galactic Marine Corps und die Aliens namens Cranioids stehen im Spiel in einem bitteren Kampf gegenüber. Die Solo-Kampagne bietet 23 Missionen, es gibt zwölf Koop-Missionen und einen kompetitiven Mehrspieler.

Sehr positive Steam-Bewertungen: Auf der PC-Plattform Steam ist 8-Bit Invaders auch mit 80% positiver Bewertungen als "sehr positiv" eingestuft. Vor allem Freunde des Genres bekommen hier laut den Spieler*innen einen netten Ableger für Zwischendurch.

Auf Opencritic kam das Spiel bei Kritikern eher durchwachsen an und erzielt insgesamt einen Score von 68. Es fehlt ein bisschen die Tiefe im Spiel für die das Genre sonst bekannt ist, dafür ist es perfekt, um als Neueinsteiger herauszufinden, ob es einem gefallen könnte.

Weitere Spiele bei denen ihr sparen könnt

8-Bit Invaders ist aber nicht das einzige Spiel, das ihr gerade günstig bekommen könnt. Auf der PS4 gibt es Far Cry 3 Classic für schlappe 2,99 Euro. Und auf der Nintendo Switch dürft ihr für nur einen Euro eure eigenen Jump 'n' Runs wenn auch ohne Mario basteln.