Im PlayStation Store gibt es die Far Cry 3 Classic Edition für die PS4 gerade sehr günstig im Sonderangebot. Ihr könnt die 2018 erschienene Neuauflage des Open-World-Klassikers aktuell für 2,99 Euro statt 29,99 Euro bekommen. Das Angebot läuft noch bis zum 22. Juli. In diesem Artikel erklären wir, ob sich der Deal für euch lohnt.

Far Cry 3 Classic Edition statt 29,99 Euro für 2,99 Euro im PlayStation Store

Der Grundstein des Erfolgs: Ubisoft hatte schon mit Far Cry 2 versucht, die Reihe ins Open-World-Genre zu überführen. Der große Erfolg kam aber erst mit Teil 3, der alle Elemente enthält, die die Reihe bis heute ausmachen. Abseits der Story-Missionen erobern wir auf kreative Weise Stützpunkte, jagen Wildtiere, verbessern unsere Waffen und schalten neue Fähigkeiten frei. Das alles geschieht in einer großen Open World, die wir zu Fuß oder mit Farhzeugen erkunden.

Der beste Far-Cry-Schurke: Seine Beliebtheit hat Far Cry 3 nicht zuletzt dem Umstand zu verdanken, dass es mit Vaas über den bislang charismatischsten Bösewicht der ganzen Reihe verfügt. Vor allem der Moment, in dem Vaas dem Protagonisten die Definition von Wahnsinn erklärt, hat sich vielen Spielern eingeprägt. Seither versucht Ubisoft mit jedem neuen Teil, einen ähnlich eindrucksvollen Schurken zu schaffen, aber so ganz hat das bisher nicht funktioniert.

Das bietet die Classic Edition: Bei der Far Cry 3 Classic Edition handelt es sich um eine grafisch leicht verbesserte PS4-Neuauflage des ursprünglich für die PS3-Generation erschienenen Shooters. Neben der Solokampagne des Hauptspiels sind auch die beiden Missions-DLCs Monkey Business und Lost Expeditions sowie zwei Waffenpakete enthalten. Nicht mit dabei ist hingegen der ohnehin nie sonderlich beliebte Multiplayer.

Fazit: Dass der Multiplayer fehlt, ist zwar ein bisschen schade, aber das Herzstück von Far Cry 3 war ohnehin schon immer die Kampagne. Diese macht heute noch fast genau soviel Spaß wie damals und würde für die paar Euro selbst dann eine riesige Menge Inhalt bieten, wenn die DLCs nicht dabei wären. Der Deal lohnt sich im Grunde nur für diejenigen nicht, die ohnehin schon das ganze Paket im Original besitzen. Und natürlich für diejenigen, die keine Lust mehr auf typische Open-World-Spiele haben.

