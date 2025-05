8-Jähriger entdeckt PC-Mods für sein Lieblingsspiel – Vater muss jetzt auf Konsole ausweichen und plant heimlich ersten eigenen PC für den Sohnemann

Bloons TD 6 ist das Lieblingsspiel dieses 8-Jährigen, der es unbedingt modden wollte – mit weitreichenden Konsequenzen.

Frühkindliches Heranführen an PC-Gaming wie in diesem Fall klingt, als hätte der Vater hier wirklich den Titel Elternteil des Jahres verdient. Der 8-jährige Sohnemann hatte Wind davon bekommen, dass am PC Spiele mit Mods an eigene Vorlieben angepasst werden können – und seitdem muss der Vater den Rechner räumen. Aber es gibt Hoffnung: Der Filius soll einen eigenen PC bekommen.

8-Jähriger erfährt von Mods und ist völlig aus dem Häuschen – Vater bringt ihm das Modden bei

Darum geht's: Kids spielen oft und gern, wenn man sie lässt. Für viele gilt das auch mit digitalen Spielen und so war es auch in diesem Fall hier. Auf Reddit berichtet ein Vater davon, dass sein Kind über ein YouTube-Video darauf aufmerksam gemacht wurde, dass sein Lieblingsspiel Bloons TD 6 mit Mods verändert werden kann.

Das wollte der Kleine natürlich auch: Bisher hatte er allerdings nur über iOS gespielt, wo es keine Modding-Möglichkeiten gibt. Zunächst wurde der Vater also mit haufenweise Fragen zu Mods und allem, was dazugehört, bombardiert.

Ein zweiter Steam-Account musste her und wurde vom Vater dann auch eingerichtet. Zuerst musste das Kind lernen, wie man Bloons TD 6 mit Maus und Tastatur spielt, was wohl innerhalb kürzester Zeit kein Problem mehr war.

Anschließend installierte der Vater die ersten Mods und erklärte dem Sohn alles, was damit im Zusammenhang steht. Zum Beispiel, dass er bei jeder Mod Gefahr läuft, das Spiel zu zerschießen oder seinen bisherigen Fortschritt zu verlieren. Er erklärte ihm aber auch, wie er alles wieder rückgängig machen kann und ließ dann den Sohnemann ran.

"Jetzt ist seine Framerate von 60 auf stabile 10 FPS gefallen, und ich habe ihn noch nie mit einem so breiten Grinsen im Gesicht gesehen."

Der Vater muss jetzt zum Zocken auf die Konsole ausweichen und plant deswegen jetzt schon, seinem Sohn einen Eigenbau-PC zu spendieren

Allzu lange darf der junge Mann noch nicht Computer spielen, seine Bildschirmzeit beläuft sich auf täglich 90 Minuten unter der Woche und "wenige Stunden" an den Wochenenden.

Trotzdem kann der Vater dann natürlich nicht an seinem PC spielen. Stattdessen widmet er sich aktuell Final Fantasy 7 Rebirth an der Konsole.

Das soll sich in Zukunft ändern: Entweder zum Geburtstag oder zu Weihnachten ist jetzt geplant, dem Sohn einen eigenen PC zu schenken.

Aber der PC muss natürlich selbst zusammengebaut werden: Mit der Hilfe des Vaters und des Onkels soll der Sohnemann bald dann auch ans PC-selbst-zusammenbasteln herangeführt werden. Der Plan sei laut dem stolzen Vater, dem Sohn die Einzelteile verpackt als Geschenke in die Hand zu drücken. Er könne kaum erwarten, seine Reaktionen darauf zu erleben.

Wie findet ihr die Story? Habt ihr vielleicht selbst auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht?